邀男友來家裡過年！她一原因狂盧「包10萬給爸媽」：說好要疼我

▲每到農曆春節，紅包到底該包多少常成為熱門話題。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWNAT

每到農曆春節，紅包到底該包多少常成為熱門話題。一名女網友抱怨，男友居然連10萬紅包給她的父母都包不出來，甚至還要她從租屋處滾出去，「是有沒有這麼窮酸？連包2個5萬的紅包都不行，還說要疼我？」

原PO在《匿名公社》表示，跟男友認識半年，從同事發展成戀人，現在交往兩個禮拜了，會和對方在一起，主要是對方送聖誕禮物給她，並且告白，「不然像他長得那麼普通，其實真的很入不了我的眼，畢竟誰不喜歡帥哥？跨年出去玩時，說會疼我對我好，結果昨天吃飯就完全打翻自己說過的話。」

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原PO透露，媽媽邀請男友過年到家裡一起過，怎料到男友竟拒絕，要不是看男友過年家裡只有他跟他媽兩個人，才不會邀請他來家裡過年；之後提到紅包，媽媽說不收低於5萬的紅包，且爸媽要分開包，男友的臉居然垮掉。原PO嘆，「是有沒有這麼窮酸？連包2個5萬的紅包都不行，還說要疼我？根本沒把我放在心上吧？況且他身為我男友，包紅包給我爸媽是理所當然的吧？為什麼要擺臉色給我爸媽看？」

原PO不解，「難道在工廠工作當作業員一個月3萬多，會都沒有存到錢？就算每個月都要給他媽1萬，也不至於窮到連10萬都包不出來吧？今天我又再問他過年到底要不要包紅包給我爸媽，他叫我滾出去，為了一個10萬的紅包跟我分手，到底算什麼爛男人？有夠不負責任的。」

原PO氣炸，連10萬紅包都包不出來的男人，這樣以後要是懷孕，根本沒錢養他們，「難道還要我出去工作嗎？真的越想越氣，到底為什麼會遇到這種差勁的男人？勸大家，真的要看清楚，不要被男生的花言巧語騙了！」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「妳要不要看看妳講這是什麼話」、「就算有錢人也是會評估投資報酬率才決定要不要花錢在女友身上」、「那妳怎麼不包五萬給他父母」、「文筆要加強」。

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