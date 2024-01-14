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台灣選舉超愛喊「凍蒜」英文怎麼說？　紐約時報直譯「冷凍大蒜」

▲▼賴清德台南選前之夜造勢。（圖／賴清德競選總部提供）

▲台灣選舉期間，造勢晚會幾乎是必不可少的活動。圖為賴清德台南選前之夜造勢。（圖／賴清德競選總部提供）

記者張寧倢／綜合報導

台灣總統大選13日晚間完成開票，民進黨賴蕭配以558萬票勝選。然而，選舉造勢集會上必喊的「凍蒜」口號，紐約時報用英文直譯為「冷凍大蒜！」（Frozen Garlic!），意外獲得關注。

紐約時報記者在競選期間走訪台灣各地造勢活動，並在11日報導的標題中將閩南語口號「凍蒜」直譯成英文的Frozen Garlic，字面意思是冷凍大蒜。台灣人聽起來或許有些好笑，但紐時也在報導中解釋，dongsuan這個詞念起來是「當選」的意思，不過發音確實很接近「凍蒜」，主持人會帶領支持者一起連續加速呼喊。

▲▼侯友宜選前之夜造勢晚會近晚間7時現場。（圖／侯友宜辦公室提供）

▲侯友宜選前之夜板橋造勢晚會現場。（圖／侯友宜辦公室提供）

紐時提到，台灣的選舉造勢與高喊「凍蒜」口號是台灣民主的一種核心儀式。各個競爭政黨會在閃爍的舞台燈光下，展現他們的候選人與政策，同時出現的還有各種橫幅、口號、歌手和名人，在選前最後一周，每晚都有這種集會。有時還會有穿著緊身衣的舞者，舞姿頗為賣弄風情，這種場景在美國總統競選活動的舞台上並不常見。

根據中選會數據，賴清德與蕭美琴組合以558萬6019票、40.05%的得票率勝選，其次為侯友宜與趙少康的467萬1021票、33.49%，最後是柯文哲與吳欣盈的369萬466票、26.46%。而在立法院，國民黨獲得52席、民進黨贏下51席、民眾黨占8席，另有無黨籍2席。

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