分析台灣大選　日媒：若賴清德當選「絕對會遭中國施壓」

▲台灣13日舉行總統大選，三位總統候選人左起賴清德、柯文哲、侯友宜。（圖／翻攝自臉書）

記者張寧倢／編譯

台灣2024年總統大選今（13）日投開票，有日媒引述前美軍官員分析報導，若民進黨候選人賴清德贏得總統大選「肯定會受到來自中國的壓力」，但如果國民黨重返執政，台灣則存在走向「統一」的風險。

據日本《富士晚報》（夕刊富士）報導，前駐沖繩美軍海軍陸戰隊政務外交部次長埃爾德里奇（Robert D. Eldridge），目前在日本國際事務研究所（JIIA）擔任高級研究員，並現居於台北。他分析2024年台灣大選，稱若賴清德當選總統，來自中國的「經濟、政治、軍事壓力與在國際上促使孤立的外交戰」是絕對會發生。

埃爾德里奇還說，若國民黨候選人侯友宜勝選，則有走向「台灣統一」的風險。《富士晚報》指出，侯友宜先前曾回應說「人民的意願是維持現狀」，這表示他將不會接受中國提的一國兩制，另一方面，侯也批評民進黨政府讓兩岸軍事衝突的風險增加，並且認為強化民間交流、改善對中關係十足重要。

埃爾德里奇表示，「直到最近，我仍認為賴清德候選人具有優勢，但台灣社會對民進黨執政8年存在不滿，例如不守承諾、醜聞紛紛。」許多支持國民黨等其他陣營的選民認為「需要一個不同的政府」，不是因為他們關心當前的兩岸局勢，而是因為他們反對執政黨。