　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣大選全球關注！各家外媒放首頁　BBC不斷更新、開直播

▲▼路透。（圖／路透）

▲《路透社》報導台灣選舉。（圖／翻攝路透）

記者王佩翊／編譯

台灣13日舉行總統大選與立法院選舉，全球各家外媒也極度關注，包含BBC、《半島電視台》都開啟不斷更新，全程緊盯投開票進度，而CNN、《韓聯社》、《日本放送協會》、《天空新聞網》、《路透社》也都將台灣選舉的報導放在首頁。

▲BBC（圖／BBC）

▲BBC大篇幅報導，還開啟不斷更新。（圖／翻攝BBC）

BBC報導稱，13日將有約1950萬名台灣人參與投票，而這場選舉更將決定台灣與中國大陸未來的關係。報導中介紹，執政的民進黨尋求第3次連任，但賴清德被中國大陸貼上「麻煩製造者」的標籤，而國民黨則承諾將與北京當局建立良好關係，維持台海和平。BBC指出，雖然還有第3名候選人，但民進黨與國民黨候選人仍領先且勢均力敵。文中也提到，台灣選民更關心的是經濟問題而非中國。

▲▼半島電視台。（圖／半島電視台）

▲《半島電視台》開啟不斷更新。（圖／翻攝半島電視台）

半島電視台被稱為中東CNN，也是少數開啟不斷更新關注台灣大選的外媒，並稱台灣將選出總統蔡英文的接班人。

▲▼CNN。（圖／CNN）

▲CNN開設台灣大選專區。（圖／翻攝CNN）

CNN雖然未開啟不斷更新，但是也為台灣大選開設專區，並將報導放在首頁顯眼處，僅次於英美聯軍攻打葉門武裝組織「青年運動」的頭條新聞。

▲▼日本放送協會。（圖／日本放送協會）

▲《日本放送協會》報導台灣大選投票開始。（圖／翻攝日本放送協會）

日本13日適逢學測，因此《日本放送協會》並未對台灣大選進行大篇幅的報導或是開啟不斷更新，但是仍將新聞放在首頁，僅次於能登大地震與學測的新聞。

▲▼ 韓聯。（圖／韓聯）

▲《韓聯社》將台灣選舉新聞放在首頁最上端。（圖／翻攝韓聯社）

《韓聯社》則是將台灣大選新聞放在頭版頭，並稱之為「2024年地球村首場大選」。

▼《天空新聞網》報導台灣選舉。（圖／翻攝天空新聞網）

▲▼天空。（圖／天空）

ET快訊
立委候選人大鬧投票所！　遭警強制拖離
這票太重要！3車撞爛　他做完筆錄趕緊去投票
張宏陸臉書曬「1動作」GG了！　粉專急刪照片：小編誤植
大鬧投票所！　新北男遭2警壓制在地
台中天氣晴　中午投票率達46.3%
快訊／中午前全台43件違規！　投票所爆25起吵架
最後一波返台高峰！　台商擠爆小三通「等候補票」
快訊／初次投票搞烏龍！　她撕下支持對象投票匭
北市抓到4件違規！　26歲男打電話給媽媽慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰重機男自撞墜橋「臉朝下」卡水溝慘死　左臂離奇噴飛消失

日本人最愛的迴轉壽司！前3名台灣都有　冠軍「好吃」搶下最高分

年輕霸總幻想破滅？　南韓500強企業「近半董事長至少60歲」

日本強震災區降雪　未來30天嚴防震度5強地震

搶佔AI先機！　微軟「超越蘋果」成為全球最有價值公司

機齡才0.3年！新航波音787夢幻客機　起飛近2小時突折返

「亞洲最帥」汶萊王子結婚了！婚禮連辦10天　超美王妃背景曝光

台灣大選全球關注！各家外媒放首頁　BBC不斷更新、開直播

葉門首都傳爆炸！美軍再襲青年運動反抗軍　稱雷達站威脅紅海商船

川普告紐約時報遭駁回　法官命令全額償還訴訟費用

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

侯康選前之夜_趙少康

柯文哲凱道選前之夜造勢　館長、愛莉莎莎現身相挺

泰重機男自撞墜橋「臉朝下」卡水溝慘死　左臂離奇噴飛消失

日本人最愛的迴轉壽司！前3名台灣都有　冠軍「好吃」搶下最高分

年輕霸總幻想破滅？　南韓500強企業「近半董事長至少60歲」

日本強震災區降雪　未來30天嚴防震度5強地震

搶佔AI先機！　微軟「超越蘋果」成為全球最有價值公司

機齡才0.3年！新航波音787夢幻客機　起飛近2小時突折返

「亞洲最帥」汶萊王子結婚了！婚禮連辦10天　超美王妃背景曝光

台灣大選全球關注！各家外媒放首頁　BBC不斷更新、開直播

葉門首都傳爆炸！美軍再襲青年運動反抗軍　稱雷達站威脅紅海商船

川普告紐約時報遭駁回　法官命令全額償還訴訟費用

妹子從台北趕回嘉義投票！開包一看「還是沒帶身分證」　結局曝光

河南平頂山煤礦場事故！瓦斯氣體突湧出　已致8死8失聯

高帥男星遭封殺！演胡歌新劇「神秘A先生」曬照暴雷…帳號被消失

台中7起違規！5件用手機、1人撕毀政黨票　中六選區有人發傳單

立委台北第7選區藍綠雙姝激戰　徐巧芯、許淑華「穿白色」展現好默契

粉絲哭哭「小卡要給妳簽名ㅠㅠ」　韓韶禧自首當小偷：我偷走了～

投票驚見「超多年輕人出來」　路上也塞爆！PTT炸鍋：穩了！

泰重機男自撞墜橋「臉朝下」卡水溝慘死　左臂離奇噴飛消失

喬治猛轟37分退灰熊　快艇近20戰狂拿17勝

老人才打室內電話！5成民眾只用手機　這套通訊軟體幾乎人人使用

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

國際熱門新聞

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

31歲女繼承8.5億遺產！　海選50人「幫忙花錢」

網美浴室自拍爆紅　短片800萬次觀看

男子辭職後「刪光4000份公司文件」

21歲妹「當學徒年薪破300萬」！超特別職業曝光

雨林跑步拍下鬼魅！　回家看照片嚇傻

菜市場買蛤蜊回家煮湯！大媽吃到「6.8克拉」稀有珍珠

美國聯邦眾議院無異議通過2挺台法案

韓女優「黑箱摸奶奶」吸睛　悲慘下場曝光

台灣捐款助能登　奈良美智感動發文：多謝！

台灣大選全球關注！BBC放頭版、開直播

即／台23歲男大生赴日滑雪摔倒死亡

防中國對台行動　布林肯與中共中聯部長劉建超會面

她突收前男友2180萬遺產　小三什麼都沒有

更多熱門

相關新聞

CNN：台灣年輕選民「最關心的不是中國」

CNN：台灣年輕選民「最關心的不是中國」

台灣本周六（13日）將舉行2024年總統大選，美國有線電視新聞網（CNN）10日以「台灣大選將至，許多年輕選民表示中國並不是他們最關心的議題」為題報導，提到年輕人認為由於兩岸維持現狀已是目前唯一可行的選項，因此更需要關注的是經濟、薪資、社會住宅等民生問題。

美媒：「台灣人」身分認同存在世代分歧

美媒：「台灣人」身分認同存在世代分歧

日經：台灣大選站在經濟十字路口　影響長期發展

日經：台灣大選站在經濟十字路口　影響長期發展

美中專家：台灣無論誰當選「都需格外警戒」

美中專家：台灣無論誰當選「都需格外警戒」

德智庫：台灣選民憂被中國「強迫」統一

德智庫：台灣選民憂被中國「強迫」統一

關鍵字：

台灣大選

讀者迴響

熱門新聞

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

電視台女神拋震撼彈「出道拍AV」！簽約金1億

「老婆忽然肯愛愛」他一看筆電崩潰：裝傻嗎

大蛇丸「被粉絲認出求合照」一拍3小時！　多繳停車費

女醫偷吃年收上億老董　董娘見1物氣炸

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

投票所排隊轉3圈　網：年輕人比想像多

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面