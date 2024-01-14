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全球僅53政治實體親自投票　CNN觀察：台灣選舉投票「相當老派」

▲▼ 台灣2024年總統大選。（圖／路透）

▲台灣選民若想投下手中一票，要回到戶籍地才能投票。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣2024總統大選備受世界關注，多間國際媒體爭相報導，但CNN記者觀察，台灣選舉投票模式相當老派，選民若想投下手中的一票，只能回到家鄉。彭博則指出，如今全球只剩下53個政治實體需要親自投票。

CNN駐台記者雷普利（Will Ripley）來到台北一間投開票所外，對著鏡頭向觀眾說明台灣的大選投票方式，「投開票所外面可以看到這裡有貼選舉公報，相當老派的方式，沒有缺席投票制（absentee voting），（選民）必須回到家鄉親自來投票。」

彭博報導，台灣過去這些年採用的是全球較少見的「在籍投票制度」，堅持所有投票均須選民親自投票，也就是剝奪當日無法投票的數十萬名合格選民選舉權，這背後的原因是防範中國干預選舉結果，因為這種選舉方式難以滲透。

美國薛頓賀爾大學法學教授陸梅吉（Margaret Lewis）表示，紙張投入票匭後當日就開始計票，並開放公眾觀看，這種方式很難被駭客駭入。國際民主與選舉協助研究所（International Institute for Democracy and Electoral Assistance）一項針對262個政治制度的研究發現，全球需要選民親自投票的政治實體只有53個。

這也代表旅居海外的台灣選民若想投下手中一票，就必須購買機票回到台灣，就算是住在台灣的選民，投票當日若因工作輪班等因素無法回到戶籍地，那也等同沒辦法投票。其實台灣針對不在籍投票方式早已開始進行討論，包括網路投票、代理投票、通訊郵寄投票等等，但各黨主張仍存在差異，未來要如何保障國人的投票權，還有更多努力空間。

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