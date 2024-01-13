　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

侯友宜認敗選「後面正妹低頭狂哭」　網洗版：她是誰？身分被神出

▲▼ 。（圖／翻攝自侯友宜YT）

▲網友洗版狂問「後面的女生是誰？」（圖／翻攝自侯友宜YT）

記者施怡妏／綜合報導

2024總統副總統選舉落幕，開票結果陸續出爐，得票暫居第二名的國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今（13）日晚間快8時宣布敗選，侯友宜鞠躬道歉，「我讓大家失望了，我致上十二萬分的歉意」，然而，在一片哀傷的氣氛中，網友歪樓洗版狂問「站在侯友宜後面哭泣的女生是誰？」貼文掀起熱論。

侯友宜稍早宣布敗選，對這次選舉結果，「我個人是完全努力過了，非常遺憾，未能完成政黨輪替，我讓大家失望了，我要在這裡表達12萬分的歉意」，藍營所有大咖也一併鞠躬向選民道歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，在侯友宜致詞時，後方有一位留著大波浪捲髮的正妹低頭哭泣，難過的心情全寫在臉上，多次拿出衛生紙擦拭，網友洗版狂問「侯候後面的女生是誰？」「長得好像郭雪芙」、「幫推，真的滿正的」、「超正，我也想神」、「哭得淚眼汪汪，看了好心疼」。

▲▼ 。（圖／翻攝自楊智伃IG）

▲▼楊智伃是國民黨發言人 。（圖／翻攝自楊智伃IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自楊智伃IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自楊智伃IG）

事實上，該名正妹就是國民黨發言人「楊智伃」，暱稱「仔仔」，今年27歲的她，是國民黨最年輕的發言人，在IG上時常分享日常生活，她透露，平時放鬆、舒壓的方式就是健身，版面上有許多健身的辣照，大方秀出完美翹臀以及傲人的腹肌，「花時間投資心力在自己身體、心理健康上很重要，別人不喜歡妳沒關係，至少妳很喜歡自己」。

楊智伃世新大學新聞系畢業後，做過體育主播、記者，2019年起投入政治，跟著當時卸任新北市長的朱立倫，投入2020年國民黨初選。2021年朱立倫接任國民黨黨主席後，楊智伃也開始接觸黨務工作，負責幕後工作，包括新媒體事務、製作影片、行程隨行等。2023年1月10日接任中國國民黨發言人，是國民黨發言人團中最年輕的成員。

ET快訊
立委當選名單一次看！　藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席
超強母雞帶領F4！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姐」問鼎2
分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成
賴清德六都完全勝利！台南得票「超越侯、柯相加」
快訊／政黨得票率出爐！34席不分區立委名單一次看
快訊／時力政黨票未過門檻、區域立委全滅　王婉諭率決策委員總辭
首任閣揆誰來當？　盤點賴清德時代潛在接班佈局
開票結束！賴清德558萬票「三腳督突圍」　當選台灣第16任總
賴清德勝選！台灣大選狂登外媒頭條
分析／努力不夠！北台灣指標激戰區全滅　賴清德沒上任就恐跛腳
分析／新國會「三黨不過半」　游錫堃再拚立院龍頭需靠綠白合作
快訊／蘇巧慧「狂奪9.8萬票」三連霸成功
分析／高雄綠油油！陳其邁領軍「八仙過海」　他親解密致勝關鍵
分析／總統敗選逼宮？他們劍指黨主席　國會53席成朱立倫保命牌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣「第5大政黨」驚呆一票人：簡直超神　打贏基進、親民黨

今投票率「比2020總統還低」　PTT炸鍋：超怕他當選

愛莉莎莎發全黑文「盡我全力了」：支持阿北是這一生不後悔的決定

「韓國瑜+王世堅+黃國昌」PTT見立委名單嗨翻：各路戰神聚齊！

雖然一路墊底！柯文哲「補助款可領1.1億」　網笑：戰略目標達成

侯友宜認敗選「後面正妹低頭狂哭」　網洗版：她是誰？身分被神出

柯文哲臉書被洗版「柯老三歷史罪人」　選民諷：還敢笑國民黨讓6%

吳秉叡3連霸！蔣欣璋認敗選：美好的一戰，已經結束

柯文哲台北得票率超低　鄉民分析原因：你不墊底誰墊底

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來　網喊正常

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

林襄傳「遭冷凍」出走樂天　林岱縈苦笑：希望大家多關心我XD

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

余天斥在野「下架？下啥毀」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

台灣「第5大政黨」驚呆一票人：簡直超神　打贏基進、親民黨

今投票率「比2020總統還低」　PTT炸鍋：超怕他當選

愛莉莎莎發全黑文「盡我全力了」：支持阿北是這一生不後悔的決定

「韓國瑜+王世堅+黃國昌」PTT見立委名單嗨翻：各路戰神聚齊！

雖然一路墊底！柯文哲「補助款可領1.1億」　網笑：戰略目標達成

侯友宜認敗選「後面正妹低頭狂哭」　網洗版：她是誰？身分被神出

柯文哲臉書被洗版「柯老三歷史罪人」　選民諷：還敢笑國民黨讓6%

吳秉叡3連霸！蔣欣璋認敗選：美好的一戰，已經結束

柯文哲台北得票率超低　鄉民分析原因：你不墊底誰墊底

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來　網喊正常

2024立委當選名單一次看！　藍獲54席成最大黨、綠51席、白8席

天冷心肌梗塞患者增！醫示警「睡眠呼吸中止症」恐是關鍵　注意3徵兆

朱駿／台灣政黨板塊是否真成穩定的三足鼎立？

破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

桃園二選區「綠到會出汁」！藍將涂權吉險勝　綠營基本盤鬆動

超強母雞領軍！台中國民黨大勝　學者看好「藍營一姊」問鼎2028

南投2席立委重回藍天　基層：馬文君長期經營、綠犯錯保送游顥

外媒：台灣反抗中國選出「麻煩製造者」　賴清德恐挑戰北京底線

台灣「第5大政黨」驚呆一票人：簡直超神　打贏基進、親民黨

分析／立院三黨不過半！院長之爭率先開戰　民眾黨握決定權動向成關鍵

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

侯友宜認敗選「後面正妹低頭狂哭」　網洗版：她是誰

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

一表看懂「章魚哥」天玉里大選神預測　誤差最小不到1個百分點

外表隨和內心超有原則！4星座最不易動搖

館長看開票「笑不出來」　傻眼嘆：為什麼賴的票這麼高

「韓國瑜+王世堅+黃國昌」網見立委名單嗨翻：戰神聚齊

柯選前之夜喊破30萬「仍慘輸藍綠」！鄉民曝關鍵

「老婆忽然肯愛愛」他一看筆電崩潰：裝傻嗎

12星座「嶄新蛻變」！一周運勢一次看

投票驚見「超多年輕人出來」！PTT炸鍋：穩了

逢甲夜市輸了！　台中熱門景點一次看

投票日清晨5.8℃　下週強冷空氣來襲

更多熱門

相關新聞

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

決戰汐止！廖先翔贏5.9%進國會　在地人指勝選關鍵

新北第12選區是藍綠對決焦點之一，現已確定由國民黨廖先翔拿下，共9萬2848票，得票率50.90％，勝出對手民進黨賴品妤5.93%。在地人表示，廖勝選關鍵是家族長年深耕汐止，累積能量，「在汐止不少地方，都能見到各單位、社區掛起感謝廖先翔的紅布條。」

綠政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

綠政黨票逆風增　不分區席次「平盤」獲13席

賴清德六都完全勝利！台南得票「超越侯、柯相加」

賴清德六都完全勝利！台南得票「超越侯、柯相加」

「我們一定做最能回應民意的政黨」　賴清德重申國會不如預期要檢討

「我們一定做最能回應民意的政黨」　賴清德重申國會不如預期要檢討

賴清德讚支持者「勝利無名英雄」　感謝未投給他者「一直以來的鞭策」

賴清德讚支持者「勝利無名英雄」　感謝未投給他者「一直以來的鞭策」

關鍵字：

2024總統2024侯友宜國民黨楊智伃國民黨發言人

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

賴清德勝選寫下「3個第一歷史紀錄」　打破8年魔咒、首位醫師總統

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

快訊／誰沒穿褲子？國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面