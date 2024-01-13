侯友宜認敗選「後面正妹低頭狂哭」　網洗版：她是誰？身分被神出

▲網友洗版狂問「後面的女生是誰？」（圖／翻攝自侯友宜YT）



記者施怡妏／綜合報導

2024總統副總統選舉落幕，開票結果陸續出爐，得票暫居第二名的國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今（13）日晚間快8時宣布敗選，侯友宜鞠躬道歉，「我讓大家失望了，我致上十二萬分的歉意」，然而，在一片哀傷的氣氛中，網友歪樓洗版狂問「站在侯友宜後面哭泣的女生是誰？」貼文掀起熱論。

侯友宜稍早宣布敗選，對這次選舉結果，「我個人是完全努力過了，非常遺憾，未能完成政黨輪替，我讓大家失望了，我要在這裡表達12萬分的歉意」，藍營所有大咖也一併鞠躬向選民道歉。

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不過，在侯友宜致詞時，後方有一位留著大波浪捲髮的正妹低頭哭泣，難過的心情全寫在臉上，多次拿出衛生紙擦拭，網友洗版狂問「侯候後面的女生是誰？」「長得好像郭雪芙」、「幫推，真的滿正的」、「超正，我也想神」、「哭得淚眼汪汪，看了好心疼」。

▲▼楊智伃是國民黨發言人 。（圖／翻攝自楊智伃IG）

事實上，該名正妹就是國民黨發言人「楊智伃」，暱稱「仔仔」，今年27歲的她，是國民黨最年輕的發言人，在IG上時常分享日常生活，她透露，平時放鬆、舒壓的方式就是健身，版面上有許多健身的辣照，大方秀出完美翹臀以及傲人的腹肌，「花時間投資心力在自己身體、心理健康上很重要，別人不喜歡妳沒關係，至少妳很喜歡自己」。

楊智伃世新大學新聞系畢業後，做過體育主播、記者，2019年起投入政治，跟著當時卸任新北市長的朱立倫，投入2020年國民黨初選。2021年朱立倫接任國民黨黨主席後，楊智伃也開始接觸黨務工作，負責幕後工作，包括新媒體事務、製作影片、行程隨行等。2023年1月10日接任中國國民黨發言人，是國民黨發言人團中最年輕的成員。