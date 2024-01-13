快訊／中和張智倫自行宣布當選　吳崢「差5千票飲恨」

▲中和立委候選人張智倫（右）自行宣布當選，對手吳崢（左）也大方表達恭喜。（組圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

第11屆立法委員選舉持續開票，但贏得3萬5556張選票的國民黨候選人張智倫已率先在晚間7時自行宣布當選。正確當選名單以中央選舉委員會公告為準。

新北市第8選區（中和區76里）立委候選人國民黨張智倫在地實力雄厚，卻遭民進黨吳崢及民眾黨邱臣遠夾擊，呈藍綠白三腳督態勢。自13日下午4時開票起，張智倫與吳崢的得票數就一路緊咬，選情十分激烈。截至13日下午7時25分，3號張智倫的得票數達3萬5556票，1號吳崢則以3萬849票緊追在後，2人的票數僅相差約5000票，不過張智倫已在晚間7時自行宣布當選。

張智倫晚間7時30分在Facebook發文，除了感謝團隊中的每一位成員、支持他的朋友們外，也對太太深情喊話，聲稱太太是他的支柱與不可或缺的力量，「謝謝你的陪伴和理解，讓我能夠專注於追逐夢想」。張智倫也指出，他會將感動留給今晚，未來也將繼續努力，為中和打造更美好的明天。

在張智倫自行宣布勝出後，吳崢晚間7時30分來到新福和街的開票現場，向一眾支持者表達謝意。他在現場表示，「謝謝大家的陪伴，跟大家報告，我們中和現在選出一位新的立委。很遺憾，這次在中和沒有達成大家的期待，在這邊跟大家說，很抱歉，讓大家失望了」，並深深鞠了一躬。

新北市第8選區（中和區76里）在前任立委江永昌宣布不尋求連任後，民進黨就徵召時代力量前發言人吳崢接棒備戰，隨後民眾黨派出不分區立委邱臣遠加入戰局，而代表國民黨的則是前立委張慶忠之子張智倫。

開票仍在進行中，以上正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

初稿：1933

更新：1950