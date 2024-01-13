賴清德勝選恐遇「朝小野大」艱困局面　他：內閣要讓位給藍白？

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選開票，目前由民進黨總統候選人賴清德領先，國民黨侯友宜和民眾黨柯文哲緊追在後。對此，政治時事評論員溫朗東在臉書發文表示，賴清德若勝選恐怕要面對朝小野大的執政艱困局面，內閣是否要讓出位置給藍白，以交換立法院長的主導權，抑或要優先與藍或白合作，是民進黨馬上要面對的難題。

溫朗東今日在臉書發文指出，民進黨總統候選人賴清德競總主委姚立明認為，一旦進入三腳督，一定要維持對柯的檢驗火力，這樣柯才不會被棄保，只要讓柯跟侯維持麻花糾纏，賴清德必勝。他分析，打柯雖然可以讓柯的泛綠票減少，但同時也會替柯增加聲量，讓柯粉更加黏著，也會讓柯增加一些搖擺與藍營的選票，於是柯農地遊覽車爭議一出來，大家拼命的打，柯粉果然中計，完全不會轉去投侯。

溫朗東表示，國民黨選擇對柯冷處理，以為這樣可以邊緣化柯，結果卻是最後十天柯氣勢越來越旺，逼得國民黨只能一直打廣告喊集中選票，侯陣營完全被智商壓制，如果不是趙少康穩住藍營基本盤，侯真的會被打到老三。

溫朗東也說，藍營並非一無所獲，對柯放水的結果就是在立委盤取得優勢，但這也讓民進黨進入朝小野大的執政艱困局面，內閣是否要讓出位置給藍白，以交換立法院長的主導權，抑或要優先與藍或白合作，是民進黨馬上要面對的難題。

溫朗東也提及，民進黨需要好好思考，如何在執政層面讓「年輕、中北部、都會」的選民感到滿意，特別是要強化各網路平台的政策溝通，即使過去八年的整體經濟亮眼，但許多人仍然對「分配正義」感到不滿，如何解決房價、物價、薪資等議題，將會是賴清德未來四年的課題。

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