快訊／顏寬恒捲土重來！開票一路領先對手林靜儀　支持者爆歡呼

▲顏寬恒競總支持者一度爆出歡呼。（圖／記者白珈陽攝）
記者許權毅、鄧木卿、莊智勝／台中報導
2024大選開票！台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）國民黨籍立委顏寬恒先前在補選敗給對手林靜儀(民進黨)，此次2024雙方再度碰頭，開票後顏寬恒即一路領先，目前得票數2萬8548票(54.39%)，領先林靜儀2萬1922票(41.76%)。顏寬恒支持者現場看開票，一度爆出鼓掌歡呼。
▼顏寬恒上次補選敗給林靜儀，此次捲土重來，一路領先。（圖／記者許權毅攝）
▲顏寬恒競總支持者一度爆出歡呼。（圖／記者白珈陽攝）
記者許權毅、鄧木卿、莊智勝／台中報導
2024大選開票！台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）國民黨籍立委顏寬恒先前在補選敗給對手林靜儀(民進黨)，此次2024雙方再度碰頭，開票後顏寬恒即一路領先，目前得票數2萬8548票(54.39%)，領先林靜儀2萬1922票(41.76%)。顏寬恒支持者現場看開票，一度爆出鼓掌歡呼。
▼顏寬恒上次補選敗給林靜儀，此次捲土重來，一路領先。（圖／記者許權毅攝）
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