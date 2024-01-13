賴清德929字勝選感言　3重要意義曝光：「親中風險」被投反對票

▲「賴蕭配」今晚開票過程一路領先，晚間宣布勝選並召開國際記者會。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉結果今（13）晚間揭曉，民進黨總統候選人賴清德晚間召開國際記者會，發表約929字的勝選感言。這段談話凸顯未來賴清德帶領台灣的國家方向，黨政人士分析，賴清德發言內容有3個重要意義：向國際宣示「中國介選失敗」，台灣人對有親中風險的候選人投下反對票，以及從現在開始將力促各政黨「對內競爭、對外團結一致」。

賴清德今天晚間在國際記者會表示，未來將深入研議國民黨與民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲的政見主張，將福國利民的內容納入施政方針；針對兩岸議題，他將用交流取代圍堵，對話取代對抗；同時向全民喊話，「2300萬人民，都是一家人，讓我們繼續攜手團結合作，推動國家繼續往前走」。

黨政人士分析，賴清德在勝選後首次致詞，凸顯未來將帶領台灣的國家方向，這場選舉獲得全世界關注，也被國際認證是至關重要的一役，關乎到全世界的和平與穩定，而台灣人民在這次選舉中，選擇了民主、自由、和平，並向親中政黨投下反對票。

該人士指出，賴清德今天晚間發表談話內容，有3個重要意義：第一，向國際宣示，這場選舉結果證明了中國介選的失敗，而且是台灣的勝利、民主的勝利、確保維持現狀的勝利，「台灣是民主國家，人民選擇的共同立場，就是他的立場，也是世界的立場」。

該人士說明，第二個意義是，對台灣內部意義，是台灣人對具親中風險的候選人投下反對票，代表著國民黨兩岸政策有問題，若不調整，將永遠成為在野黨；第三個意義是，未來民進黨會團結各種聲音，但在某些領域絕對不能妥協，從此時開始，將力促各政黨「對內競爭、對外團結一致」。