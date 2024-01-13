全文／賴清德929字勝選感言　喊話全民「攜手推動國家往前走」

▲民進黨正副總統候選人賴清德（左）與蕭美琴（右）晚間召開國際記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈、杜冠霖、江采蓁／台北報導

總統選舉結果今（13）晚間揭曉，民進黨總統候選人賴清德晚間召開國際記者會，發表約929字的勝選感言。他表示，未來將深入研議國民黨與民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲的政見主張，將福國利民的內容納入施政方針；針對兩岸議題，他將用交流取代圍堵，對話取代對抗；同時向全民喊話，「2300萬人民，都是一家人，讓我們繼續攜手團結合作，推動國家繼續往前走」。

賴清德今天晚間發表談話全文如下：

國內外的媒體朋友，大家晚安，感謝各位的耐心等待。

中華民國第16任總統副總統以及第11屆立法委員選舉，已經順利在今天完成。

感謝台灣人民共同寫下了民主的新頁，並向世界展現了，對民主體制的珍惜，這是我們永不放棄的堅持。

我要感謝兩位對手，所展現的民主風度，我剛剛也分別接受了他們恭賀的電話；我也恭喜他們所領導的政黨，在國會席次中的斬獲，期待未來能夠為國家團結合作。

作為2024世界大選年，最矚目的第一場大選，台灣締造了民主陣營的第一場勝利！

這場勝利，有三個重大的意義：

第一個意義，台灣告訴全世界，在民主和威權之間，我們選擇站在民主這一邊。中華民國台灣，會繼續和國際民主盟友並肩同行。

第二個意義，台灣人民用行動，成功抵禦外部勢力的介入。因為我們相信，自己的總統自己選。

第三個意義，在三組候選人中，賴蕭配得到最多的支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。

我們要感謝蔡英文總統，和執政團隊的夥伴們，八年來盡心盡力，為台灣的改革與建設，打下了深厚的基礎。

賴清德和蕭美琴，將在這個基礎上加倍努力，讓國家穩健前行，讓人民過好日子。

然而在國會選舉，民進黨沒有維持過半的席次，這代表我們努力不夠，的確有要虛心檢討的地方。

選舉結果告訴我們，人民期待「有能力的政府」和「有效率的制衡」。這新的民意，我們充分理解，完全尊重。

面對新的國會結構，台灣必須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治，我要在此表達：

第一，我會深入研議兩位對手的政見和主張，只要是福國利民、符合國家發展需要的，我都會納入施政方針。

第二，未來的人事佈局，我會秉持民主大聯盟的精神，不分黨派、用人唯才，也歡迎各界推薦專業人才，一起為國家發展來努力。

第三，未來的施政，各黨派有共識的議題，我們優先處理。還沒有共識也沒有急迫性的，讓我們擱置爭議、持續溝通。

第四，亟待解決的重大議題，例如勞保、健保的財務永續，我會建立政策溝通平台，來擴大討論基礎，廣納民意參與，跨越政黨鴻溝，尋求社會的最大公約數。

維持台海的和平穩定，是我擔任總統的重要使命。我將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。然而面對中國的文攻武嚇，我也有守護台灣的決心。

我要再次感謝台灣人民，選擇了賴蕭配，我們深感榮幸，也必定全力以赴，不辜負所託。

選舉已經結束，所有選戰中的衝突和激情，應該要到此為止。2300萬人民，都是一家人，讓我們繼續攜手團結合作，推動國家繼續往前走。謝謝大家。