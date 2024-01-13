快訊／高雄黃捷開票一路領先　預計18:30現身競選總部等候結果

記者賴文萱／高雄報導

2024總統暨立委大選今（13）日下午4點正式落幕，高雄市第六選區立委「三腳督」激戰備受矚目，民進黨候選人黃捷在競選總部搭起舞台舉辦「開票之夜」，現場眾多支持者到場一起等待最後結果，目前競總回報已完成投開票所開票結果持續領先，黃捷則預計晚間6點半到場發表感言。

▲支持者聚集黃捷競選總部等候開票結果。（圖／記者賴文萱攝）

根據黃捷競選總部統計已開完票的投開票所，截至下午5點30分，黃捷得票數為31137票，陳美雅23232票，郭倍宏4217票，自開票之後票數一路領先。黃捷競總表示，黃捷預計6點30分到場跟支持者一起等待最後結果。

▲▼支持者聚集黃捷競選總部等候開票結果。（圖／記者賴文萱攝）

黃捷今（13）日一早在幸運女神妹妹黃蓉的陪同下，8點就前往投票所完成投票。她用沙啞的聲音受訪提到，投完票後第一件做的事情就是洗衣服，因為太忙而沒空洗衣服，出門前差點找不到衣服穿。

▲黃捷一早在妹妹黃蓉的陪同下前往投票所投票。（圖／記者賴文萱翻攝）

妹妹黃蓉則說，鄉親都請她要把姐姐餵飽，因為姐姐變的太消瘦，喊話：「姐姐想吃什麼，都會煮給她吃」，並表示今晚會一起和姐姐在競總看開票，一起迎接結果。

▲今天投票日天氣好，陳美雅一早也投下神聖的一票。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳美雅今早前往投票後受訪表示，民主國家投票的行為很神聖，投下這一票的時後感到無比莊嚴，今天天氣很好，她也呼籲出遊前大家可以先出門去投票。

▲郭倍宏說，今晚會謙虛接受選民做做的最後決定。（圖／記者賴文萱翻攝）

郭倍宏則說，很高興在選區正式完成投票，今晚會知道開票結果，他也會謙虛地接受選區選民最後所做的決定，如果有機會當選，一定會盡全力為台灣、為年輕人、為高雄人做他應該提供的服務。

▲高雄市第六選區立委候選人陳美雅、黃捷、郭倍宏 。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市第六選區立委選舉「三腳督」激戰，是在這次大選中備受外界關注的選區。尤其民進黨立委趙天麟因被爆出婚外情，無預警宣布退選，民進黨找來黃捷接棒上陣，但黃捷從鳳山跨區到第6選區參戰，一度遭批空降、落跑。

不過，黃捷後續一系列選戰操作相當有話題，後續更是因化身「山道超商妹」引起轟動，選前甚至還舉辦簽名會，人氣爆棚。

國民黨立委候選人陳美雅深耕在地多年，已擔任5屆議員，去年議員選舉拿下該選區最高票2萬5640票，地方實力不容小覷。陳美雅主打日本早稻田大學法學博士，在這次選戰也將自己的競選方式定位在與民眾近距離互動，希望讓選民感受到候選人的真誠，吸引更多人參與選舉。

喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏獨派色彩濃厚，長期推動「台灣建國」，這次參戰也來勢洶洶，在他加入後也讓泛綠分裂，讓「三腳督」戰況更加激烈。