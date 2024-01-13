廈金最後一波返台高峰！　台商等「小三通候補票」趕回台投票

記者任以芳／北京-廈門報導

期待已久，今（13）日是2024總統大選投票日，昨12日是台商搭機返鄉的高峰期，今上午是小三通最後一波返台高峰，下午兩點以前船班完全班班客滿，許多旅客臨時回台只拿到候補船票。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問廈門台商指出，這次返鄉投票人蠻多，少了加班船，很多人臨時決定回台投票，只拿到候補票，小三通上午碼頭人潮比起平時假日人潮還要熱鬧。

台灣大選到了投票日最後關鍵，這兩天從大陸返台的旅客分兩次高峰期，昨天一整天是搭乘飛機返鄉的巔峰期，上海、北京、深圳、福州、廈門等直航點幾乎班班客滿，外加港澳轉機人潮。今天則是輪到小三通最後一波返鄉超級巔峰期，很多人趕著上午黃金時間回台投票。

▲ 投票日當天，廈金小三通湧現最後返鄉高峰人潮 。（圖／廈門台商提供）

廈門張姓台商提供今天上午首班船、第二班船的最新動態，廈門五通碼頭從購票處、安檢、候船大廳全部是返鄉人潮，大包小包等候排隊上船，大排長龍景象，比起平時假日小三通人潮至少多一半以上，因受限台灣政策，99.9%都是台籍旅客。

張姓台商指出，今上午客滿船班9點、10點、11點，大家拚最後一刻趕飛機回台灣，碼頭排隊人潮絡繹不絕。進入船艙後，完全客滿，旅客多到排隊找尋座位，放行李地方也不夠，工作人員疏導，「小件行李可以放在二樓船艙。」

廈門船務公司人員表示，「旅客比上星期多很多，尤其這兩天廈門到金門的旅客，前一天預報比之前多，客流很好。」廈門小三通輪船「新捷安」滿載是350人，這幾天上午黃金搭船時間，售票幾乎九成以上，接近客滿。

▼ 廈門五通碼頭上午大排長龍。（圖／廈門台商提供）

▼ 小三通有掮客帶貨、一般旅客攜伴手禮回台灣。（圖／廈門台商提供）

提供畫面的廈門王姓台商也表示，小三通返鄉人潮也夾雜金門帶貨掮客，由於台灣規定攜帶螺螄粉、紫皮核桃各限6公斤，可見兩岸小貿交易蠻密切。

據了解，這次返鄉台商也分成三種類型。一種是從大陸福建周邊各省市趕來廈門搭船，因為所處位置沒有直航點，台商只能舟車勞頓到廈門或上海。其中到廈門搭小三通的人最多，從金門再轉機回台灣，這是回家投票最近的一條路，也最辛苦。

▲廈金小三通班班客滿。（圖／廈門台商提供）

其次是戶籍遷到金門的各省市台商，大部分都在福建工作、經商或唸書的台灣人，為了投票方便，很多人今天早上投票，下午搭船回廈門，再各自回到生活的地方，主要考量這次投票距離過年有一段時間，大家精算返台時間成本，不耽誤工作為主。

最後一類人相較輕鬆，集中在廈門工作的金門鄉親，大部分的人在今天上午搭船投票，過一個周末後，請半天假，趕15日早上搭船回廈門上班。畢竟4年一次總統大選，不管結果如何，大家都想盡義務投下神聖一票。

▼ 抵達金門碼頭人潮 。（圖／廈門台商提供）