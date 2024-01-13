不滿殺警嫌犯輕判！新北男攜出政黨票　狂蓋「槍斃死刑犯」還亮票

▲警方到場，搜尋陳男是否有攜帶其他選票外出。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區錦和高中投票所，今天（13日）3時許，一名男子前往投票時，竟將政黨票攜出，在上方蓋滿「槍斃死刑犯」印章，並公然對所有人亮票，經選務人員勸阻不聽，立即通知警方到場，警方立即上前制止，由於該名男子屢勸不聽，選監委員要求警方，將該名男子帶回派出所。

據了解，住在新北市中和區的75歲陳姓男子，今天前往中和錦和高中投票時，領完3張選票後，進入票匭內蓋完章，將總統、副總統及立委選票投入票箱後，未投入政黨票，將其攜帶出投票所，並用私自帶去的印章，在上方蓋滿「槍斃死刑犯」字眼，走出投票所後當眾打開選票。

▲陳男將政黨票帶出投票所，亮票表達應該槍斃死刑犯。（圖／記者陸運陞翻攝）

現場選監委員發現，立即上前制止，但陳男仍不願配合，連忙通知警方前來處理，警方到場，立即將陳男逮捕，並帶回派出所偵訊，陳男表示，殺警案的嫌犯沒有判死刑，他為了替警察伸張正義，所以將政黨票選票蓋有「槍斃死刑犯」，並攜帶走出投開票所，警方目前仍在製作筆錄，釐清有無觸犯選罷法。

▲陳男在選票上蓋上「槍斃死刑犯」。（圖／記者陸運陞翻攝）