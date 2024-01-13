邀少女三貼搭便車襲胸還搶包包　惡男被逮秒甩鍋女友

記者黃翊婷／綜合報導

傅姓男子去年10月間騎機車載著王姓女友行經南投縣某公車站附近，看見年僅13歲的少女小美（化名）獨自一人行走，竟心生歹念，假裝好心讓小美搭便車，過程中不僅襲胸，還搶走小美的隨身包包，最後把所有罪行甩鍋給女友，結果謊言都被一一戳破。南投地院法官審理後，依性騷擾罪、搶奪罪判處傅男6個月、1年有期徒刑。

▲傅男假好心要讓小美搭便車，卻當著女友的面性騷擾小美。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，傅男去年10月某日傍晚5時許騎車載著女友行經南投縣某公車站，看見小美獨自一人在路邊行走，於是上前攀談，表明願意讓小美搭便車，只是因為後座有女友，所以小美必須坐在機車前方的踏板位置。

小美答應邀請並坐上機車，沒想到途中傅男竟多次對她襲胸，一氣之下，便趁著停車的時候躲開，打算自己步行回家，結果竟遭傅男搶走隨身包包，損失300元現金和一部iPhone手機。傅男得手之後立刻載著女友逃離現場，兩人將搶來的東西放在旅館，並用小美的錢購買食物、為機車加油，但很快就被循線找上門的警察逮捕。

傅男辯稱，當時是看小美獨自一人在山上行走，擔心發生危險才會好心搭載，過程中並無碰觸，也沒有搶包包，「如果我要搶，我當下第一時間就搶了」，實際上是因為女友不滿他的好心，直接下車動手搶小美的包包。

王女則表示，當時他們騎車三貼，過程中有看到男友襲胸小美，小美也有出聲拒絕，但就在小美下車準備離開時，男友便以單手操縱機車的方式，迴轉搶走小美的包包。

南投地院法官認為，傅男和王女皆承認不認識小美，雙方也沒有仇恨或財務糾紛，若是如此，王女應當沒有偏頗小美或陷害傅男的必要，因此相信的她的證述是基於客觀立場，足以補強小美的證詞憑信性。

最終，法官認為傅男犯罪事證明確，依性騷擾罪、搶奪罪各判處6個月、1年有期徒刑。王女則被法官依成年人對少年共同犯搶奪罪，判處有期徒刑7個月，緩刑2年，還得向公庫支付1萬元。

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