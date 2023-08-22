老公狂查Google翻譯　妻「捉姦意外抓包買春」怒討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

南投林姓男子婚後1年就被妻子抓包，頻繁使用Google搜尋「越南翻譯英文」，並稱潘姓女同事為老婆；面對妻子質疑是否外遇，他矢口否認，但坦承有在外面買春，結果被妻子一狀告上法院並求償100萬元，婚姻關係也因此破裂。南投地院法官審理後，判林男應賠償15萬元較為適當。

▲林男Google搜尋越南翻譯和摩鐵資料，引起妻子懷疑。（示意圖／路透）

林妻在判決書中主張，和丈夫是在2021年6月結婚，2022年7月15日她在家中使用電腦，意外發現丈夫透過臉書與潘女互傳訊息，還稱呼對方為「老婆」，而且在電腦的Google搜尋紀錄中，竟包含「撒嬌英文」、「越南翻譯」、「越南翻譯英文」、「撒嬌越南文」等關鍵字，網頁部分則有「老婆越南翻譯」、「老婆我愛你越南文」以及3間摩鐵的瀏覽紀錄。

林妻懷疑丈夫外遇，留心觀察之後，果然抓包丈夫在2022年7月12日、7月24日、8月2日、8月4日有前往摩鐵消費的紀錄，潘女也在同年8月13日於IG曬出摩鐵房間內的照片，她一氣之下直接攤牌質問，結果丈夫矢口否認外遇潘女，但承認有在外買春，最後夫妻倆在同年10月協議離婚，她也決定對丈夫、潘女提告求償100萬元。

林男辯稱，他與潘女只是一般的同事關係，聊天時提到妻子，才會出現「老婆」等字眼，退一步而言，縱使他真的有稱呼潘女為老婆，也僅止於言談，並未做出實際對不起妻子的事情，況且光靠Google翻譯、搜尋紀錄，也不能證明他和潘女有交往行為。

至於為何前往摩鐵，林男解釋，朋友剛好在那附近開洗車店，他經常前往捧場，清洗期間就會獨自前往摩鐵休息，但從未與潘女一同前往，自稱買春則是被逼的，「她（妻子）對我施加言語、肢體暴力，那只是我對婚姻表示抗議的氣話而已。」

潘女則表示，她在IG上傳的摩鐵照片，並非林男前往的那一間，她也從來沒有與林男一起去摩鐵。

然而，南投地院法官檢視林男與妻子在2022年10月8日的談話錄音譯文，發現他面對妻子質問「所以你去花錢找女人，那些人可以給你愛喔」、「你花錢找女人啊」等話，僅回答「至少妳沒有給我」、「那個是後面」，並無反駁；另外，他在同年10月13日曾傳送LINE訊息給母親，內容提到，「我花錢找女人，這件事XX（妻子）也知道，我很後悔用這麼糟糕的方式對我的婚姻提出抗議」，接著又在同日與母親講電話時再次承認，「我只是花錢找過女人」。

而林男是否與潘女發生婚外情，法官表示，由於超過摩鐵資料保存期限，沒有辦法調閱入住資料比對，加上林妻並未對此提出其他證據，單靠網頁搜尋紀錄和部分對話紀錄，難以認定林、潘兩人是否有過不正當交往，最終僅判林男應賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。