失戀女拒絕80次仍遭性侵　惡男被判3年嫌重上訴被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

台中胡姓男子2022年3月間趁著剛失戀的女性友人A來家中談工作時，不顧對方已經明確拒絕至少80次，仍強行性侵得逞，刑事部分一審被台中地院法官依強制性交罪判處有期徒刑3年2個月，他覺得判太重提出上訴，二審遭到駁回。民事部分，台中高分院法官認為胡男的行為對A女造成極大的傷害，因此判他應賠60萬元，不得上訴。

▲胡男不顧A女意願性侵，事後還瞎扯兩人是兩情相悅。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，胡男與A女是朋友關係，2022年3月間A女為了諮詢工作的事情，單獨前往胡男家，兩人閒聊時，因為胡男頻頻做出肢體接觸行為，她表明自己剛失戀，希望對方住手，也明確說出「不要」，卻還是遭到性侵。

胡男到案之後，先是辯稱雙方是兩情相悅，A女真的沒有說不要；但當A女拿出錄音檔案證據，他又改口聲稱，可能是誤會A女對自己有好感，一時失慮才會犯錯。

然而，台中地院一審法官檢視證據錄音檔案，發現A女在事發之前至少說過80次不要，已經明確表示不願意和胡男發生性關係，根本沒有誤會的可能性，因此依強制性交罪判處胡男有期徒刑3年2個月。

胡男提出上訴，表示有意和解，請求從輕量刑；但台中高分院二審法官表示，A女自接受警詢開始就表明無意調解或和解，經法院函詢調解意願也沒有回覆，胡男上訴為無理由，最終裁定駁回。

民事部分，台中高分院法官認為，A女事後出現明顯的創傷壓力反應，身心健全受到嚴重負面影響，至今仍不諒解胡男，也不願意商談和解，可見受創之深，胡男造成的損害難認輕微，於是判他應賠償A女60萬元，不得上訴。

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