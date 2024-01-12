逼少女拍裸照和解獲減刑　惡狼上訴瞎扯1理由慘變重判

記者黃翊婷／綜合報導

台中吳姓男子2022年10月間透過網路交友軟體結識就讀國中的少女小晴（化名），並威脅對方拍攝5張裸照，一審因同意賠償6萬元，獲得減刑被判處有期徒刑5年10個月。然而，他卻提出上訴，改口聲稱不知道小晴是未成年人，請求從輕量刑，結果被二審法官打臉，改判處有期徒刑7年6個月。

▲吳男逼迫小晴拍攝裸照，事後辯稱不知道對方未成年。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，吳男2022年10月17日透過網路交友軟體結識小晴，他明知對方年僅14歲、就讀國中，竟傳送自己的裸照過去，被封鎖之後，還威脅要告訴對方家人及朋友「妳玩我感情」，並以此逼迫拍攝5張裸露私密部位的照片供他觀賞。後來小晴的母親在檢查手機時發現異狀，經詢問女兒才知道發生了什麼事情，急忙向警方報案。

由於吳男在一審時承認犯行，同意賠償6萬元與小晴達成和解，因此獲得減刑機會，被台中地院法官依以脅迫之方法，使少年自行拍攝性影像罪，判處有期徒刑5年10個月。沒想到判決公布之後，吳男竟提出上訴，改口聲稱不知道小晴的真實年紀，而且小晴自稱就讀大一，「我不知道她還未成年」，縱使有犯罪，也不構成一審認定的罪名，希望能從輕量刑。

台中高分院二審法官認為，吳男在一審時對犯行全部坦承不諱，如今改口還聲請要跟小晴對質，結果自己沒到庭，反而是小晴明確表示從未自稱是大學生，且吳男知道她的真實年紀。

法官表示，進一步檢視吳男與小晴的對話紀錄，發現小晴的回答多次提及家長管束嚴格，語氣稚嫩，不像是成年大學生，而且她的生活模式有固定放學時間，與同學、老師關係緊密，應當是國中生的上課模式，面對吳男威脅，她不知如何是好，只能委屈求全，種種跡象都證明，是吳男掌握小晴年幼可欺的特質加以威脅。

法官接著說道，吳男在一審時以賠償6萬元達成和解，結果只給了3萬元，就沒有依約給付尾款，加上他過去有同類犯罪的前科紀錄，主觀上惡性非輕，最終認定他是利用一審認罪、和解的方式換取減刑機會，上訴之後卻避重就輕，也不繼續履行賠償責任，自然沒有理由再要求減刑，於是裁定撤銷原判決，並依脅迫使少年自行拍攝性影像罪，判處有期徒刑7年6個月，全案仍可上訴。

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