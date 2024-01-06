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社會 社會焦點 保障人權

人妻驚見老公私藏裙底偷拍照　受害者竟是自己妹妹

記者黃翊婷／綜合報導

彰化一名人妻2022年11月間在家中使用與謝姓丈夫共用的電腦，意外發現丈夫竟然偷拍自己妹妹的裙底照片，嚇得趕緊告訴妹妹。雖然謝男起初辯稱是誤按到手機，但後來坦承犯行，一審被彰化地院法官依法判處拘役30日，得易科罰金3萬元；案件上訴至台中高分院後，被法官裁定駁回，全案定讞。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲謝妻抓包丈夫偷拍妹妹的私密照片。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，謝男2022年11月間在小姨子家中，偷偷用手機拍下小姨子的裙底照片，並自動上傳至雲端相簿，沒想到過了幾天之後，妻子使用夫妻倆共用的電腦時，意外發現偷拍照片，整件事情才因此曝光。

謝男挨告之後，辯稱當時是在小姨子房間和小孩玩鬧，可能是誤按手機拍到的，他發現之後馬上就刪除照片了。不過，檢方認為，從照片的拍攝角度及畫面清晰度看來，拍攝鏡頭並無晃動，不像是誤按到的，所以認定謝男的說詞是事後卸責之詞，於是依法將他起訴。

彰化地院法官審理後，認為謝男無故以照相竊錄他人非公開之身體隱私部位，依法判處拘役30日，得易科罰金3萬元。檢方不滿提起上訴，直指一審量刑過輕，有違比例原則及公平原則，謝男雖然在一審坦承犯行，但在警詢及偵查過程中均矢口否認，難認犯後態度良好，且他至今仍未獲得受害者諒解，受害者也因為此事受到嚴重打擊，半夜經常驚醒，目前仍需接受相關追蹤治療，。

台中高分院法官則認為，檢方上訴理由是謝男至今仍未獲得受害者諒解，且一審量刑過輕，但一審量刑時已斟酌受害者意見，雖然檢方上訴後雙方仍未達成和解，但與一審量刑時相較，謝男犯罪後的情況並無改變，因此認為沒有再加重刑期的必要，最終裁定駁回，全案確定。

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