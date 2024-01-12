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新冠升溫打氣增！XBB疫苗接種破百萬　昨2.6萬人搶打「創單日最高」

▲▼Novavax XBB疫苗開打，台大醫院首日接種踴躍。（圖／記者洪巧藍攝）

▲Novavax XBB疫苗開打，台大醫院首日接種踴躍。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署副署長羅一鈞今（12）日表示，由於近期國內外新冠疫情升溫，提升民眾接種XBB疫苗意願，致新冠XBB疫苗接種人次於前日（1/10）已突破百萬，昨（1/11）日接種人次更達26,621劑，創9月底開打以來單日最高，顯示民眾接種意願高，請符合接種資格者踴躍接種。

新冠XBB疫苗迄今已累計接種102.7萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計100.6萬人次，Novavax XBB疫苗累計2.1萬人次。疾管署強調，兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可以從莫德納和Novavax擇一廠牌接種；6個月以上至11歲兒童則僅限接種莫德納XBB疫苗。

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今日也傳出Novavax XBB疫苗出現運輸溫度異常需向原廠換貨。羅一鈞證實，這一批總計46.2萬劑，食藥署檢驗封緘時，有13.2萬劑通過檢驗放行，但另外有33萬劑因為溫度紀錄有異常，食藥署尚未放行，且其中16.5萬劑確定過冷，可能導致結晶或變性，恐對疫苗效力產生影響，已依照合約要求原廠提供新貨來更換，預計1月底可以送抵，以目前接種情況可銜接目前接種情況。

疾管署說明，根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，預防成人住院、門急診就醫之保護效果高達6至7成，考量本周適逢選舉及新年尾牙等活動頻繁，預期因人群聚集移動頻率增加，病毒傳播風險上升，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，因此呼籲尚未接種「新版」新冠XBB疫苗的長者及青壯年儘速接種疫苗，提升免疫保護力，避免過去確診或接種「舊版」新冠疫苗的保護力歸零，造成個人健康威脅和醫療負擔。

疾管署提醒，民眾如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

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