　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

運動選手的安心後盾-臺北醫院先後與世新、中華足協簽訂醫療結盟

生活中心／台北報導

去年年中才與世新大學簽訂醫療結盟的臺北醫院，將於今年1月19日與中華民國足球協會簽訂合作備忘錄(MOU)，臺北醫院提供世新選手們專屬的「綠色通道」，並借助「綠色通道」精準治療，最好、最快速地保護運動選手健康，共同守護體壇選手的健康安全。衛生福利部臺北醫院鄭舜平院長認為運動難免碰撞，尤其足球又是需要力量、速度的激烈運動，即時的醫療照護絕對是不容忽視的，臺北醫院「運動醫學中心」是選手的醫療後盾，守護並支持體壇選手，將提供最即時有效的個別化醫療照顧，幫助運動員減少傷害、改善陳舊傷勢，讓選手們提早重返訓練和比賽，並提高選手運動表現、延長選手的運動生涯。

圖1：世新大學與臺北醫院於2023年中簽訂醫療結盟。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學與臺北醫院於2023年中簽訂醫療結盟。（圖／世新大學提供）

中華足協協會與臺北醫院的合作簽約儀式中，除了邀請世新大學陳清河校長共同見證外，預計邀請獲獎無數並多次在大專啦啦隊錦標賽勇奪冠軍，更創下了史無前例的7連霸紀錄的世新啦啦隊於現場進行開場表演。如同與世新大學共同守護選手健康的期盼，中華足球協會有臺北醫院的專業支持與協助，雙方合作建立綠色通道可以確保國家隊選手在發生突發事件或緊急情況時，能夠迅速獲得醫療援助，減少損失和風險。並且能利用運動科學與運動醫學協助競技運動員減少運動傷害及預防傷害發生，能在受傷後給予適當的醫療介入促使運動員能盡早回復正常訓練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

圖2：奪得13座冠軍獎盃的世新啦啦隊。（圖／世新大學提供）

▲ 奪得13座冠軍獎盃的世新啦啦隊。（圖／世新大學提供）

臺北醫院運動醫學中心整合骨科、復健科、放射科等多專科主治醫師，不僅提供運動傷害預防與治療、健康管理，也提供肌力與體能訓練、返場評估的建議，避免形成反覆慢性的傷害，以提供運動員與熱愛運動的民眾都能夠盡快恢復到受傷前的狀態，例如足球運動員常見有骨骼關節與結構的損傷或移位、肌肉與神經舊有的長期損傷疼痛與發炎，類似的狀況都會影響原本的運動表現與品質，因此一個即時、有效、個別化的醫療照顧對於選手是不可或缺的。

而臺北醫院與世新大學、中華足協協會的合作，即結合臺北醫院運動醫學中心骨科、復健科、中醫，以及營養、運動心理，給予選手最完善的全方位醫療照護。同時提供綠色通道，即時且有效醫療的介入，幫助世新運動員減少傷害、改善陳舊傷勢，讓選手提高運動表現，延長運動生涯，未來能持續健康出賽，爭取佳績。

ET快訊
直擊／南北造勢都塞爆　賴清德板橋「選前之夜」湧破10萬支持者
侯友宜選前之夜「國旗處處飄揚」　支持者搬出人形看板
不斷更新／20萬藍支持者擠爆侯友宜造勢　「從尾走到頭要花36
LIVE／侯友宜選前之夜已破10萬人　藍營大咖齊聚
快訊／藍營支持者擠爆新北板一！　侯友宜造勢已破10萬人
藍營大咖齊聚新北板一　侯友宜辦「贏回中華民國」選前之夜
快訊／賴清德本命區造勢亮「夫人牌」！妻子吳玫如現身站台
柯文哲凱道空拍曝光！現場破20萬人　人潮溢出信義路、仁愛路
直擊／賴清德板橋造勢　現場湧破5萬支持者

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新冠確診個案居家照護費追扣引醫界反彈！健保署：研議補付

逢甲夜市輸了！台中熱門景點一次看　冠軍10個月吸784萬人到訪

台大工會控訴院方未協調人力！約500名醫護恐無法投票　淪次等公民

直擊／返鄉人潮來了！下班後直奔雙鐵車站「要為下一代投票」

運動選手的安心後盾-臺北醫院先後與世新、中華足協簽訂醫療結盟

12星座「嶄新蛻變」！一周運勢一次看　巨蟹面臨抉擇

明天3地雨中投票！下周一雨區擴大　更強冷空氣襲台時間曝

200萬人上街！「台灣哪場活動狂吸人潮」鄉民點名2場：不可能超越

「老婆忽然肯愛愛」人夫一看筆電崩潰：繼續裝傻嗎

搶投票商機！糕餅業者插旗烏日高鐵推買1送1　星級飯店住宿2.2折

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

NCT泰容突提：我已經有墓地！　嚇壞廷祐、張度練「什麼？」

行經投89鄉道遇壯麗雲海　他親眼見證讚：全台最美

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

國家級警報大響扯國軍介選　國防部怒嗆荒謬：不要貼標籤！

事發瞬間曝！台中女停車前後移動　「探頭踩油門」上衝遭夾殺

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」　嗆：蛇鼠一窩..突然示範「哭著道歉」（？）

新冠確診個案居家照護費追扣引醫界反彈！健保署：研議補付

逢甲夜市輸了！台中熱門景點一次看　冠軍10個月吸784萬人到訪

台大工會控訴院方未協調人力！約500名醫護恐無法投票　淪次等公民

直擊／返鄉人潮來了！下班後直奔雙鐵車站「要為下一代投票」

運動選手的安心後盾-臺北醫院先後與世新、中華足協簽訂醫療結盟

12星座「嶄新蛻變」！一周運勢一次看　巨蟹面臨抉擇

明天3地雨中投票！下周一雨區擴大　更強冷空氣襲台時間曝

200萬人上街！「台灣哪場活動狂吸人潮」鄉民點名2場：不可能超越

「老婆忽然肯愛愛」人夫一看筆電崩潰：繼續裝傻嗎

搶投票商機！糕餅業者插旗烏日高鐵推買1送1　星級飯店住宿2.2折

直擊／南北雙線造勢都塞爆　賴清德板橋「選前之夜」湧破10萬支持者

新冠確診個案居家照護費追扣引醫界反彈！健保署：研議補付

余天斥在野「下架？下啥毀啊？」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

劉德華睽違20年　圓了跟張涵予的這個夢

陳明珠新年拜拜「抽到籤王」！　喜曝籤詩內容：心裡安定許多

南消第五大隊永康分隊辦親子日　警郵人員向消防城市英雄說出心裡話

逢甲夜市輸了！台中熱門景點一次看　冠軍10個月吸784萬人到訪

快訊／台南市中西區青年路民宅火警　明火猛烈燃燒

羅致政喊總統選舉要破紀錄「同黨接棒」　吳崢抱病登台：要拚到最後！

花花被丟包　連江宏傑都放棄她

生活熱門新聞

00919配息入帳！他早上驚醒「年終先領一筆」

交往多久才發生關係？「女友反應」讓他心煩

「最務實星座Top3」！第1名網狂讚：低調卻實力堅強

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

女陸生狂讚台人6美德　眾人見1點秒打臉

今晨6.7℃18縣市低溫特報　一圖看選舉日天氣

台灣哪場活動有超多人參加？　網喊這2場

老公精蟲太少！婆婆急抱孫要她跟小叔生一個

饗賓董座發文挺賴清德！業者證實了

來台灣才知道！北捷初體驗見「7大景象」驚呼

8縣市低溫特報　急凍「跌破10度」

台人愛用「食物」罵人！陸網笑瘋：太可愛了

即／低溫特報！12縣市冷探10°C↓

2024總統大選「投票日QA一次看」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

林襄離開樂天啦啦隊經紀人證實了

蔡阿嘎突喊「R.I.P」穿黑衣站搭棚外！　

00919配息入帳！他早上驚醒「年終先領一筆」

即／台23歲男大生赴日滑雪摔倒死亡

夫妻YTR爆欠卡債200萬！　尪偷錢買名錶「4線索曝光」

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

嫌樓上吵砍死年輕夫妻幼子目睹　男起訴

不只林襄掰了！　李多慧傳新球季出走

交往多久才發生關係？「女友反應」讓他心煩

電視台女神拋震撼彈「出道拍AV」！簽約金1億

張誌家大女兒淚捧骨灰　侄拿招魂旗喊：上車了

張誌家今告別式！昔隊友穿背號紀念T到場送別

愛愛太嗨…他「一下子就射」女友變臉！醫推6招延遲高潮

剩1個月過年！下班前被告知「全部門裁員」

更多

最夯影音

更多
三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭
狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

NCT泰容突提：我已經有墓地！　嚇壞廷祐、張度練「什麼？」

NCT泰容突提：我已經有墓地！　嚇壞廷祐、張度練「什麼？」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面