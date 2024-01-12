運動選手的安心後盾-臺北醫院先後與世新、中華足協簽訂醫療結盟

生活中心／台北報導

去年年中才與世新大學簽訂醫療結盟的臺北醫院，將於今年1月19日與中華民國足球協會簽訂合作備忘錄(MOU)，臺北醫院提供世新選手們專屬的「綠色通道」，並借助「綠色通道」精準治療，最好、最快速地保護運動選手健康，共同守護體壇選手的健康安全。衛生福利部臺北醫院鄭舜平院長認為運動難免碰撞，尤其足球又是需要力量、速度的激烈運動，即時的醫療照護絕對是不容忽視的，臺北醫院「運動醫學中心」是選手的醫療後盾，守護並支持體壇選手，將提供最即時有效的個別化醫療照顧，幫助運動員減少傷害、改善陳舊傷勢，讓選手們提早重返訓練和比賽，並提高選手運動表現、延長選手的運動生涯。

▲ 世新大學與臺北醫院於2023年中簽訂醫療結盟。（圖／世新大學提供）

中華足協協會與臺北醫院的合作簽約儀式中，除了邀請世新大學陳清河校長共同見證外，預計邀請獲獎無數並多次在大專啦啦隊錦標賽勇奪冠軍，更創下了史無前例的7連霸紀錄的世新啦啦隊於現場進行開場表演。如同與世新大學共同守護選手健康的期盼，中華足球協會有臺北醫院的專業支持與協助，雙方合作建立綠色通道可以確保國家隊選手在發生突發事件或緊急情況時，能夠迅速獲得醫療援助，減少損失和風險。並且能利用運動科學與運動醫學協助競技運動員減少運動傷害及預防傷害發生，能在受傷後給予適當的醫療介入促使運動員能盡早回復正常訓練。

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▲ 奪得13座冠軍獎盃的世新啦啦隊。（圖／世新大學提供）

臺北醫院運動醫學中心整合骨科、復健科、放射科等多專科主治醫師，不僅提供運動傷害預防與治療、健康管理，也提供肌力與體能訓練、返場評估的建議，避免形成反覆慢性的傷害，以提供運動員與熱愛運動的民眾都能夠盡快恢復到受傷前的狀態，例如足球運動員常見有骨骼關節與結構的損傷或移位、肌肉與神經舊有的長期損傷疼痛與發炎，類似的狀況都會影響原本的運動表現與品質，因此一個即時、有效、個別化的醫療照顧對於選手是不可或缺的。

而臺北醫院與世新大學、中華足協協會的合作，即結合臺北醫院運動醫學中心骨科、復健科、中醫，以及營養、運動心理，給予選手最完善的全方位醫療照護。同時提供綠色通道，即時且有效醫療的介入，幫助世新運動員減少傷害、改善陳舊傷勢，讓選手提高運動表現，延長運動生涯，未來能持續健康出賽，爭取佳績。