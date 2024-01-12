願與中國溝通！美媒：柯文哲引年輕族群共鳴　成「超脫藍綠」新選擇

▲美媒分析，柯文哲成為受到年輕族群喜愛的新選擇，期盼能超脫由傳統藍綠兩大黨所主宰的政治。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

距離我國總統大選已經剩下不到一天，此次由賴清德、侯友宜、柯文哲角逐2024大位。面對美中競爭、兩岸局勢詭譎多變，國際相當關注選民會做出何種選擇。美媒則關注代表第三勢力的柯文哲，認為柯文哲成為了年輕族群的新選擇，原因在於年輕族群更關心居住正義與教育，而非傳統關注的兩岸關係。

根據《美聯社》，現年64歲、代表台灣民眾黨競選下一屆總統的柯文哲，儼然成為僅次於台灣傳統兩大政黨－民進黨、國民黨外的第三選擇，在北京當局依舊主張台灣為中國「神聖不可分割領土」之情勢下，民進黨自身定位追求獨立、國民黨傾向與北京建立更密切的關係；在此之際，柯文哲為自己塑造另一種選擇。

報導指出，柯文哲在兩岸政策上尋求「中間立場」，主張對中國保持耐心。

中央研究院研究員劉文（Liu Wen）分析柯文哲受到年輕族群追捧的原因。他表示，包括首投族在內的年輕族群和年長者對於台灣政治格局的看法，其實存在相當一部分的代溝，因為雖然對較年長居民而言，民進黨曾是挑戰國民黨的後起之秀，但對於年輕一代（20歲出頭）而言，民進黨是台灣既有政治體制的一部份。

▲台灣年輕族群向美媒透露，他們認為柯文哲更能夠與中國「友善對話」。（圖／達志影像／美聯社）

劉文分析，柯文哲已經成為能取代藍綠傳統兩黨政治的新選擇，「對於想要一個更反傳統體制的年輕人而言，擁有第三種選擇更令人興奮。」

《美聯社》在報導引述東吳大學的分析，指出儘管八成的受訪者認為自己是台灣人，但如今面臨北京當局強而有力的軍事威脅，台灣民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜皆聲稱，他們比起民進黨政府更能與中國建立良好關係，這對處於徵兵年紀而感到焦慮的年輕族群而言無疑是一盞明燈，許多人依舊將中國視為可以溝通的「鄰居」。

《美聯社》採訪東吳大學、輔仁大學的大學生，其中來自輔仁的曲姓（音譯）大學生表示，「中國是我們的鄰居，我們可以進行更友好的經濟交流」。

▲柯文哲支持者盛裝出席在台北的造勢活動。（圖／志影像／美聯社）

至於來自台灣大學經濟系的19歲蘇姓（音譯）學生則透露，他的許多同儕相當支持柯文哲，「他們認為他（柯文哲）相當不錯」；同時，他也點出民進黨在此次選戰上關注議題的缺失，因為比起民進黨屢次在面臨中國威脅時強調維護台灣主權，其實年輕族群認為更緊迫的議題是居住正義與教育。

另外，《美聯社》也點出柯文哲陣營在時下流行網路社群平台的宣傳上更是下足功夫，包括只有柯文哲在TikTok擁有官方帳號，而柯文哲在TikTok擁有超過20萬名粉絲追蹤、在Instagram更擁有110萬名粉絲，遠遠超過賴清德在Instagram上的17.3萬名粉絲，以及侯友宜的9.74萬名粉絲。