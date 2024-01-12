台大選柯文哲吸票效應受矚　美學者：民眾黨動向攸關新政府施政

▲柯文哲台北車隊掃街。（圖／記者黃克翔攝）

文／中央社記者尹俊傑紐約11日專電

台灣大選投票前，美國學者陸梅吉說，民眾黨總統候選人柯文哲帶來新氣象，藍綠陣營各被吸走多少票很關鍵。智庫研究員塞克斯表示，民眾黨在國會的結盟動向攸關新政府施政。

國防部9日在中國發射一枚衛星後發布國家級警報，英譯版本將衛星誤譯成Missile（飛彈）。兩人都認為這是無心之過，研判是中階官僚「翻譯出錯」，而非民進黨政府在選前關鍵時刻蓄意操作，試圖影響選情。

美國智庫外交關係協會（CFR）今天舉辦視訊媒體簡報，邀請專研兩岸法律的美國西東大學（Seton Hall University）教授陸梅吉（Margaret Lewis）、外交關係協會亞洲研究的研究員塞克斯（David Sacks）討論即將於13日投票的台灣大選。

正在台北觀選的陸梅吉說，台灣年輕選民厭倦藍綠惡鬥，柯文哲在這個族群中特別受歡迎，是「很難挑戰的候選人」。柯文哲強調自己非藍非綠、會務實做事，而且有台北市長歷練，不是政治界一張白紙，獲得認同他「如果你厭惡現狀、何不給我一個機會」訴求的選民支持。

她預期，柯文哲會吸走比較多國民黨的票，但民進黨也會因柯文哲流失年輕選票。

這場選舉也攸關新一屆立法院政黨版圖。陸梅吉說，即使外界不看好柯文哲勝選，民眾黨仍可能在立法院拿到可觀席次。即使有人以過半選票當選總統，也可能重回前總統陳水扁時代國會「朝小野大」、政府施政困難的局面。

塞克斯呼應說，如果民進黨總統候選人賴清德勝選，而民進黨國會席次沒有過半，關鍵將是國會多數聯盟究竟是藍白合，還是綠白合。

他表示，柯文哲即使敗選，仍可能是未來4年台灣重要的政治人物，因為民眾黨可協助執政黨推動政策，也可能當「路障」阻礙。

塞克斯曾多次訪台，近期撰寫長篇文章分別介紹賴清德、柯文哲及國民黨總統候選人侯友宜的背景和施政願景。他說，3方政見都沒有顯著偏離現任總統蔡英文施政路線，包括兩岸、國防議題。

他指出，中國打壓香港民主、俄羅斯侵略烏克蘭後，台灣逐漸形成中國威脅不可忽視的共識，防範中國攻擊不能只依賴中共總書記習近平的善意或兩岸溝通，必須投資國防、加強嚇阻。就算台灣內部存在「疑美論」，主流看法依舊是要設法加強台美關係。

共軍近年頻繁出動艦機侵擾台灣周邊海空域，台灣大選前，中方空飄氣球多次穿越台灣上空，北京當局並宣布研擬擴大中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單關稅減讓項目。

塞克斯預期，賴清德如勝選，中國將立即在經濟、軍事、外交層面加強對台施壓，不會等到5月總統就職。中方做法可能包括取消更多ECFA關稅減讓、收回部分台企在大陸經營優惠待遇、禁止進口或加強檢驗若干台灣產品、掠奪更多邦交國、發動大型軍事演習。