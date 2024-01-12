美防長瞞病住院惹風波　五角大廈督察部門將徹查

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）罹癌住院接受手術，卻在多日後才向白宮和國會報備，掀起外界批評聲浪，五角大廈督察長辦公室今天表示將針對此事進行調查。

法新社報導，奧斯汀去年底診斷罹患攝護腺癌，卻瞞著總統拜登和國會數個星期，也沒有報備今年初住院的事，使得外界要他引咎辭職或被解職的呼聲日益高漲。

今年適逢美國選舉年，當前的情況對爭取連任的拜登來說堪稱相當棘手，不但讓拜登處於守勢，也給了那些稱他太老而無法勝任的共和黨人機會發動攻擊。

督察長辦公室的備忘錄寫道，「檢討的目標是要檢視關於國防部長2023年12月到2024年1月住院的相關職務、過程、程序、職責和行為」，指的是奧斯汀因攝護腺癌和後續併發症的治療。

備忘錄還說，這項調查將評估國防部「政策和程序是否足以確保及時、妥善的通報，以及職權是否有效過渡」。

為因應此事，白宮幕僚長齊安茲（Jeff Zients）和奧斯汀的幕僚長梅格莎曼（Kelly Magsamen）都下令緊急檢討美國高階官員喪失行為能力時的相關規定。

據美聯社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天表示，政府對於官員行蹤的追蹤程度有限，即使是像奧斯汀這樣在總統繼任順序排在第6位的人。他說，白宮戰情室（White House Situation Room）通常會詢問內閣部長們的所在位置，以及他們是否人在首都地區。

他說：「我們每天會確認，知道他們大概位置…我們不會追蹤政府某人手機上的全球衛星定位系統座標，我們不會把他們當貴賓狗一樣在脖子裡植入晶片。」

但柯比也說，相關程序很可能會調整，「我們在這方面會做的更好。我們會從中汲取教訓」。