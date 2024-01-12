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波音客機艙門飛走「4固定螺栓消失」！　FAA正式調查：不能再發生

▲▼阿拉斯加航空艙門脫落。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 阿拉斯加航空客機一扇額外的艙門在半空脫落，所幸飛機仍順利降落。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機5日飛行中發生艙門脫落意外，事後發現用來固定艙門的4顆螺栓消失。美國聯邦航空總署（FAA）現正調查相關設計是否符合監管機構標準，強調絕不容許此事再度發生，波音也承諾配合調查。

綜合《美聯社》等美媒，FAA於11日發表聲明指出，相關調查將聚焦用於固定737 MAX 9客機內嵌式艙門的螺栓，「這起事件本就不該發生，也不能再度發生」，「波音製程須遵守他們在法律上有責任達到的高安全標準」。

FAA於10日寄信通知波音，要求在10個工作天內回應，包括這起事件的根本原因，以及該公司採取何種措施避免相同事件發生。

波音對此表示，「我們將全面且透明地配合FAA與美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查。」該公司執行長凱爾洪（David Calhoun）本周也承諾，「我們將處理此事，首先是承認我們的錯誤。我們將在每個步驟中以100%、完全透明的方式處理。」

FAA此前已下令停飛737 MAX 9，包括阿拉斯加航空營運的65架飛機及聯合航空的79架，直到波音擬定指南並展開正式調查，阿拉斯加航空已取消13日以前的所有MAX 9航班。

NTSB調查人員本周稍早透露，未能找到事發的ASA1282航班飛機上用來固定63磅（約新台幣28.6公斤）艙門的4顆螺栓，不確定是否在起飛前就鬆脫。

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