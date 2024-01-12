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基北區高中免試入學「146校招生3.6萬名額」　15日公告簡章

▲基隆完全免試入學今放榜 總錄取率93.12%。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲113學年基北區免試入學，共有146校參與，預計招收3萬6189個名額。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年度基北區高級中等學校免試入學簡章將在下周一（15日）正式公告。主辦單位指出，總計有146校招收3萬6189個名額，其中75所公立高中職提供逾2.4萬個名額，61所私立高中職提供超過8500個名額，並提醒考生，免試入學維持「線上選填志願」報名方式，無論集體或個別報名學生，都需先在「113基北免網站」完成志願選填後，列印並繳交「報名志願表」，並依規定繳交紙本報名表，方完成報名程序。

新北教育局指出，基北區免試入學登簡章，下周一將登載在基北區高級中等學校免試入學委員會網站，今年共有75所公立高中職，提供2萬4692個名額，還有61所私立高中職提供8503個名額、9所公立進修部提供713個名額、15所私立進修部及3所進修學校提供2126個名額。

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基北區免試入學委員會113學年主委學校由新北市立中和高中擔任。北市教育局表示，基北區免試入學比序項目依循去年的「108方案」，分別是志願序（36分）、多元學習表現（含均衡學習21分、服務學習15分）及國中教育會考（36分），其中會考各科按等級加標示轉換積分1至7分，寫作測驗1至6級分轉換積分0.1至1分，總積分108分，詳細各項分數採計原則請參閱簡章。

113學年度基北區免試入學簡章，國中應屆畢業學生已透過國中集體預定購買，基北區免試入學委員會將於3月底前陸續寄達各國中。今年3月6日起至6月27日為止開放個別購買，販售地點包含新北市中和高中、林口高中、板橋高中、永平高中、三民高中及竹圍高中及台北市中山女高、中崙高中、中正高中、木柵高工及國立基隆高中等11處，每份工本費為100元整。

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