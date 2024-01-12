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探望車禍妻卻迷路！豐原阿伯騎到彰化海邊　機車卡濕地受困20hrs

▲台中豐原阿伯騎車到彰化卡濕地被警方救回。（圖／警方提供）

▲台中豐原阿伯騎車到彰化卡濕地被警方救回。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

住豐原1名77歲張姓阿伯，9日上午騎機車要前往醫院探視出車禍的妻子，卻騎4小時到彰化西港村海堤，機車因卡在濕地無法動彈，他只能坐在溼地上等待救援，吹了超過20小時冷冽的海風，隔天下午芳苑警方發現將人平安帶回，蠟燭兩頭燒的兒子得知爸爸人已經找到，趕到警局倆人相擁而泣，動容的一幕令在場員警都紅了眼眶。

▲台中豐原阿伯騎車到彰化卡濕地被警方救回。（圖／警方提供）

芳苑警方表示，張阿伯於1月9日上午10時許，騎乘機車外出後至晚間仍未回家，他兒子遍尋不著，又擔憂父親有失智情形，18時到派出所報案請求協尋。經調閱行車軌跡，發現他騎乘機車行經芳苑分局轄區，遂通報芳苑分局。

芳苑分局第三組組長邱明宏獲報後，指揮同仁利用警用車牌辨識系統查詢，發現阿伯所騎乘機車於9日14時25分經過大城鄉台17線北頭巷口即不知去向。立即調派西港所所長謝議德及警員蔡欽偉，針對沿海及人煙罕至區域深入查尋，沿著堤防道路往北巡查，途經海巡頂庄安檢所，轉往濁水溪出海口方向前進，行駛到一片鰻苗濕地，車子已經無法前進。

▲台中豐原阿伯騎車到彰化卡濕地被警方救回。（圖／警方提供）

此時警方赫然發現前方有一部機車深陷前方濕地，動彈不得，機智地呼喊了一聲「阿伯」，阿伯高興的喊「就是我啦，警察先生救救我。」警方比對協尋照片，興奮的呼喊：「我找到了」。

隨即聯繫報案家屬並請拖吊車業者協助將機車拖回，將一整天未進食阿伯帶回警局，提供熱食讓他暖身。從台中趕來的兒子，看到一夜不見的父親，緊緊將父親擁入懷中，一旁的員警看得也紅了眼眶。

▲台中豐原阿伯騎車到彰化卡濕地被警方救回。（圖／警方提供）

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