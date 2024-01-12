奔5美甲師手臂「突舉不高痛到難入眠」　竟是肩膀鈣化性肌腱病變

▲施姓美甲師疑因長期姿勢不良及重複性動作，右肩罹患鈣化性肌腱病變。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

40多歲的施姓美甲師，某日結束工作後，右邊手臂突然無法上舉、痛到徹夜難眠，經就醫診斷為急性鈣化性肌腱病變；醫師提醒，肩部鈣化性肌腱病變不是五十肩，但痛起來可能更嚴重，應尋求專業復健科或骨科接受正確治療。

台中榮總埔里分院指出，鈣化性肌腱病變是一種病因不明的肩部疾病；而美甲師主要職業病為骨關節或神經方面疾病，原因在於長期維持固定且不良姿勢及重複性動作，常導致肩、頸、背、手部產生過多壓力，增加肌腱及肌肉的負擔，施姓女子即是肩部產生該種病變，特徵是在旋轉肌肌腱中形成鈣晶體沉積物，沉積物周圍的肌腱發炎和肌腱內壓力導致疼痛，通常有形成期、休止期、再吸收期、鈣化後階段等四階段。

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院方說明，患者症狀嚴重度和持續時間差異很大，某些人疼痛期與無痛期會交替出現，有些則可能因鈣化晶體滲透到覆蓋的滑囊，發展成急性鈣化性肌腱病變，鈣沉積物也會減少肩袖和肩峰之間的空間，導致肩峰下軟組織受到撞擊，演變成肩峰下夾擠症候群；約50%患者在前3個月內自發性或經保守治療後不再疼痛，20%在第一年內不再疼痛，而其他30% 在幾年內出現持續性疼痛或反覆性發作疼痛，大多數患者會夜間疼痛加劇、無法以肩膀患處側躺，或在肩膀主動外展時感到疼痛、外展範圍減少。

▲美甲師主要職業病為骨關節或神經方面疾病。（圖／取自免費圖庫pixabay）

院方指出，在流行病學方面，40歲到60歲的女性中最常見，如果其肩峰下疼痛且鈣化沉積物長度大於1.5公分，出現症狀性鈣化性肌腱病變的風險最高；第一線治療包括口服抗發炎非類固醇止痛藥、注射糖皮質素和物理治療，搭配物理治療以矯正上半身姿勢、恢復肩胛胸廓和盂肱肌的力量和功能，經至少3個月保守治療後成功率約7成，若3到6個月仍未改善，則可考慮體外震波療法（ESWT）和超音波引導下的灌洗和針刺（Barbotage）等方案，約10%的肩部鈣化性肌腱病變患者對上述療法沒有反應，可能適合手術治療。