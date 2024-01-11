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雲林警方加強選票運送維護措施　落實選舉維安重點

▲第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉票在各選務人員及警方動員戒護下運送至各地公所選務中心，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉票，在各選務人員及警方動員戒護下運送至各地公所選務中心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉即將在2天後舉行，今（11）日上午選舉票在各選務人員及警方動員戒護下運送至各地公所選務中心，各投開票所主任管理員完成選舉票清點後再將選舉票於選務中心入庫封存。

北港警分局指出，距離總統選舉投開票日僅剩2天，為確保選前車隊遊行、徒步掃街及投開票日平安順利，分局持續檢視投開票日各項勤務規劃與作業流程，包括選舉票保管、運(護)送、投開票所維安、機動處理小組加強巡邏、預備警力規劃、後勤補給及蒐證等工作，對選舉期間任何暴力或違法失序案件，一定依法嚴辦。

警方對於選舉票運送、存放等維安工作全程綿密警力規劃部署，選舉票封存現場全程監視錄影，24小時不間斷，嚴格管控安檢，確保選舉票安全。北港警分局表示，開票後的關鍵工作就是做到治安平穩，為確保候選人及投開票所安全，防杜有心人士糾眾擾亂社會秩序，警方也會針對轄內重要機關、處所，如選務中心、重要官署、候選人競選總部等，加強勤務部署，絕對有信心完成選舉維安任務。

▲第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉票在各選務人員及警方動員戒護下運送至各地公所選務中心，。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉票於選務中心入庫封存。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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