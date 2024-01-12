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今晨6.7℃！18縣市低溫特報　一圖看選舉日天氣

▲▼天氣 強烈大陸冷氣團 寒流 低溫 寒冷 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今晨受到輻射冷卻影響，最低溫出現在04:45苗栗縣頭屋6.7℃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨受到輻射冷卻影響，最低溫出現在04:45苗栗縣頭屋6.7℃。氣象署針對全台18縣市發佈低溫特報。白天回溫，北台灣高溫約22度、中南部25度左右。

中央氣象署指出，今天（12日）強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，中部以北及宜蘭低溫普遍在10-12度，其他地區低溫13-17度，尤其嘉義以北及南投、宜蘭易有局部10度以下低溫發生的機率，請務必做好保暖的措施。氣象署針對全台18縣市發佈低溫特報：

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▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲低溫特報。（圖／中央氣象署）

【黃色燈號(寒冷)】
新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

白天起氣溫回升，北部及東半部高溫約21、22度，其他地區23-25度，由於日夜溫差大，早出晚歸應留意氣溫的變化，適時增減衣物；水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

另外，週六選舉日 (1/13)，天氣穩定，輻射冷卻影響清晨低溫約11-15度，天氣穩定，僅東半部零星雨。

▼選舉日天氣穩定。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

 
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