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熱銷百萬份！女神主播開箱「全家全明星商品」解決每天要吃什麼的煩惱

▲主播開箱「全家全明星商品」。（圖／截取自ET午間新聞）

▲女神主播在《ET午間新聞》開箱全家熱銷百萬份的「全家全明星商品」。（圖／截取自ET午間新聞，下同）

消費中心／綜合報導

「要吃什麼？」是許多上班族的日常煩惱，為了幫大家解決這個煩惱，《ET午間新聞》把全家熱銷百萬份的明星商品搬進攝影棚裡，包括「鼎泰豐香辣醬香腸蛋炒飯」、「金咖哩系列」、「蕃茄肉醬義大利麵」、「烤蛋白餐盒」、「日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯」、「巧克力夾心土司」等等，經典不敗的高人氣美味鮮食，讓V仔和雅憶主播試吃後大喊「滿滿的幸福感」，全家美味首選大公開，讓你不再煩惱午餐問題！

▲主播開箱「全家全明星商品」。（圖／截取自ET午間新聞）

▲「全家全明星商品」每個都通過百萬消費者嚴格考驗，不知道吃什麼時，選全家全明星就對了。

全家與鼎泰豐聯名的「鼎泰豐香辣醬香腸蛋炒飯」大受消費者喜愛，曾經創下每分鐘賣出3個的好成績，炒飯好吃的關鍵在於飯要粒粒分明，雅憶吃了大讚「這款鼎泰豐香辣醬香腸蛋炒飯選用台灣在地好米，高溫直火翻炒粒中帶彈，搭配火烤香腸片，真的很香很夠味」。

▲主播開箱「全家全明星商品」。（圖／截取自ET午間新聞）

▲鼎泰豐香辣醬香腸蛋炒飯。

全家金咖哩系列也是全家必嚐美食，不論是辣味的濃辛咖哩，或是各年層都愛的甘口咖哩，兩款都在全明星銷售排行榜上，其中，濃辛咖哩使用日本百年知名品牌咖哩，用數種蔬果熬煮經低溫熟成，搭配自製日式煉辣油，愛吃辣的V仔試吃後滿足的說「辛香開胃，在冬天吃真的很適合」。

▲主播開箱「全家全明星商品」。（圖／截取自ET午間新聞）

▲金咖哩濃辛咖哩飯。

說到經典中的經典，絕對少不了「蕃茄肉醬義大利麵」，V仔回憶之前主播開箱時間，就有介紹過全家的uno pasta義大利麵，當時試吃時就覺得每一款調配都恰到好處，雅憶說「這款蕃茄肉醬義大利麵選用的是日本製義大利麵，醬的部分，是以燉煮後的牛絞肉加上大顆蕃茄丁增添口感，再點綴上帕瑪森起司」，而且價格不超過100元，相當親民！

▲▼ 全家 。（圖／翻攝自影片）

▲蕃茄肉醬義大利麵。

接著換V仔開箱鄉民激推的「烤蛋白餐盒」，咬下烤蛋白後，V仔驚訝的說「乍看之下還以為是豆腐，但實際上是用蛋白製成再去烘烤」，餐盒裡搭配香烤義式腿排，還有富含「白胺酸」的玉米作為配菜，有助於運動後肌肉修復，而且熱量也沒有很高，讓V仔直呼「真的是營養美味一次滿足」，特別適合有在健身的朋友們。

▲主播開箱「全家全明星商品」。（圖／截取自ET午間新聞）

▲烤蛋白餐盒。

全家全明星排行榜上還有熱銷8年的「日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯」，它是使用大武山五星級牧場聽音樂雞蛋，喜歡吃歐姆蛋的雅憶試吃後開心的說「蛋香濃郁滑口，主菜日式炸豬排搭配和風咖哩，再撒上七味唐辛子，每一口都是滿滿的幸福感，難怪可以熱銷8年」。

▲主播開箱「全家全明星商品」。（圖／截取自ET午間新聞）

▲日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯。

除了正餐之外，也有不少甜點上榜「全家全明星」排行榜，像「夾心土司」是很多人在購買早餐時的第一選擇，巧克力控最愛的「巧克力夾心土司」是法國進口巧克力醬和板巧克力的組合，V仔品嚐完說「濃郁的巧克力口感夾在土司裡，讓人忍不住想要一吃再吃」。

▲主播開箱「全家全明星商品」。（圖／截取自ET午間新聞）

▲巧克力夾心土司。

除了主播們試吃的這幾款熱銷商品，「鮪魚飯糰、經典肉鬆飯糰、雞肉飯飯糰、大飯糰江原道雪蟹蟹膏、健身G肉餐盒、奶油培根義大利麵、大滿足麻醬涼麵、十品目沙拉、醇乳香土司、克林姆麵包、草莓夾心土司、麻辣燙」也都是全家全明星的熱銷商品，每一個都有通過百萬消費者嚴格考驗，所以不知道吃什麼，選全家全明星就對了。

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