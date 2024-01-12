必吃超澎湃蒲燒鰻+炙燒牛肉！　超商限定「3款鰻魚鮮食」升級回歸

▲超商最新3款鰻魚料理升級回歸了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鰻魚控快衝了！超商限定「3款鰻魚料理」今年升級回歸了，選用頂級白鰻製成蒲燒玉子鰻飯、蒲燒鰻魚烤飯糰，罪惡爆表，還有超奢華海陸雙拼「特盛鰻牛饌」，一次爽嗑日式蒲燒鰻、炙燒牛肉，全台限量4000份，售完為止。

全家「3款鰻魚鮮食」升級回歸了，首推超狂豪華雙饗宴「特盛鰻牛饌」，選用頂級白鰻搭配經典蒲燒風味刷醬，肉品部分則嚴選冷藏牛肉直火炙燒結合鹹甜壽喜燒醬汁，海陸雙拼超滿足，全台限量4000份，特價259元，限定於APP隨買跨店取開賣，即日起至2月5日開放訂購，售完為止，指定取貨日為1月19日、1月26日、2月2日、2月7日，提醒商品到店內2天須完成領取。

▲門市也有2款鰻魚鮮食等吃。

另，門市部分也推出2款鰻魚鮮食，首推「蒲燒玉子鰻飯」，選用柴魚玉子燒搭配蒲燒鰻、經典蒲燒風味刷醬，重現經典日式美味，售價169元；而「日式蒲燒鰻魚烤飯糰」則是日式蒲燒炊飯搭配蒲燒鰻，再刷上鮮甜牡蠣刷醬，經過雙面高溫烘烤，香氣十足，售價45元，即日起正式開賣。

▲▼7-11推出3款草莓烘焙品。（圖／記者周姈姈攝）

另，草莓控則不能放過7-11近日推出的3款草莓烘焙品，首推「草莓雙色半月年輪（售價42元）」，厚切半月造型的雙色年輪蛋糕，一次就能吃到原味、草莓雙重滋味，還有與Mister Donut合作推出的「棉花糖草莓甜甜圈（售價39元）」，甜甜圈外層裹上香濃草莓巧克力，再撒上繽紛迷你棉花糖點綴，可愛又好吃。

除外還有「3重草莓波堤（售價50元）」，只在300間7-11複合Mister Donut專櫃販售，草莓波堤裹上帶有嘎滋口感的草莓可可醬，最後以草莓果乾及優格線點綴，層次感十足，把握機會吃。