吉列極光刀狂賣到缺貨！竟然有可以做到持久乾淨的刮鬍刀？

▲吉列極光刀靠著「從早到晚，極淨零渣感」打中消費者的需求，剛上市一個月就爆賣到全台缺貨。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

全球熱銷的極光刀去年11月登陸台灣，靠著突破刮鬍刀極限的「從早到晚，極淨零渣感」特點，一上架就爆賣到缺貨，更是有超過百位知名網紅人手一支大力推薦，不論是Dcard、FB、IG各大平台都可看到熱烈討論，更有許多網友表示：「極光刀刮起來就是順，一刮過去就乾淨」、「刮完不太會留鬍渣」、「終於不用一天刮兩次鬍子」、「以為廣告誇大但使用後確實挺乾淨的 」。號稱「劃時代刮鬍神器」，到底厲害在哪裡？關鍵就在於吉列極光刀的「從早到晚，極淨零渣感」，不只刮得乾淨，更是讓容易長鬍子的男生一整天再也不擔心鬍渣冒出。

不只零渣感，甚至能做到持久乾淨！揭密3大秒殺原因

網路熱烈討論的吉列極光刀為許多人實現從早到晚極淨零渣感，因此好評不斷，綜觀整體評價以「持久乾淨」最吸引人，火速整理吉列極光刀3大最受歡迎原因：

1.實現刮鬍後「持久乾淨」：

吉列極光刀解決許多人「上班純淨男、下班變渣男」的困擾。相信不少人都有經驗，早上明明剛刮完鬍子，下班後要與朋友聚餐或和另一半約會，一照鏡子卻發現鬍渣已悄悄冒出頭，相當困擾！而吉列極光刀可以刮得深入又持久，即使到了晚上依舊乾淨零渣感 。關鍵創新就是吉列極光刀「全球首創淨澈科技」，靠著刮除臉部表層暗沉死皮、油脂，釋放原本被髒污掩蓋住的鬍渣後，再用奈米級５刀片徹底清除被埋住的鬍子，因此能讓臉上鬍渣「一絲不掛」，刮鬍後瞬間煥然一新。

▲吉列極光刀「首創淨澈科技」能讓臉上鬍渣「一絲不掛」，刮鬍後瞬間煥然一新。

2.奈米精工「一刮即淨」：

吉列極光刀採用奈米級5刀片，以子彈頭頭流線設計，減少刮鬍阻力，再粗曠的手也不必擔心刀尖不夠俐落而拉扯鬍子，順手一刮明顯感覺手感滑順、乾淨俐落，加上旋轉刀頭能360度零死角完美貼合臉部，即使是有稜有角的臉部輪廓線也能服服貼貼、刀刀到位刮除鬍渣。此外，刀片還有吉列精工鍍膜塗層加強耐用度而不易生鏽，讓極光刀不只好用也更耐用。

3.不要再讓刮鬍刀長細菌！「金屬放置底座」設計大加分！

過去不知該如何收納使用過的刮鬍刀是許多人刮鬍後的共同困擾，不少男生就隨意棄置在洗手台上，殊不知潮濕環境容易造成細菌孳生，隱藏許多衛生危機。而吉列極光刀搭配質感絕佳的金屬底座，用完即可順手歸位，大大減少衛生疑慮，不只好看、好用、更衛生。

▲▼吉列極光刀一上架就秒殺，想搶購一把還得拚手速！不只持久乾淨、一刮即淨滿足男人心中的「純淨心願」，高顏值的吉列極光刀更能襯托使用者的品味。

持久乾淨、高顏值 極光刀用過真的回不去～

隨著眾多網路口碑好評推薦不斷，難怪吉列極光刀一上架就秒殺，想搶購一把還得拚手速！不只在台灣，吉列極光刀已在全球熱銷造成廣大迴響，開創手動刮鬍刀淨化新高度。不只持久乾淨、一刮即淨滿足男人心中的「純淨心願」，高顏值的吉列極光刀更能襯托使用者的品味，極光刀身帶有金屬光澤、穩重握感及質感大大加分，甚至還曾獲得2021年GQ最佳刮鬍刀大獎，在自家衛浴擺上一組吉列極光刀科技感十足的流線刀身＋刀座組，讓居家環境也變得時髦起來。

▲這把高討論度的「劃時代刮鬍神器」最近終於重新上架。

去年11月起才剛在全台通路正式販售的吉列極光刀，一上架就狂賣到缺貨，這把高討論度的「劃時代刮鬍神器」最近終於重新上架，各大通路如momo、全聯、家樂福等都有賣，享受持久乾淨的零渣刮鬍體驗，一整天自信爆棚。

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