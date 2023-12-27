高虹安出庭聲請勘驗偵訊光碟　律師舌戰檢方誤解「審完要3年」

▲新竹市長因擔任立委時涉犯貪污案，27日到台北地院出庭後受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時詐領助理費46萬餘元、涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌。台北地院今天（27日）傳訊高和同案3名被告，預定明年（2024年）3月到5月密集審理，檢方反對辯護律師團所提勘驗計畫，認為將延滯訴訟逾2年半、審完要3年，建議直接訊問證人釋疑。律師團則主張，應查明偵訊為何中斷錄音錄影16分鐘，且有數10分鐘證詞沒記載於筆錄？法官諭知律師團重提勘驗計畫，供合議庭評議，全案最快明年3月6日再開庭。

高虹安結束長達2個半小時的庭訊後表示，律師團今天聲請勘驗同案其他被告助理在北檢偵辦時的應訊光碟，主因是閱卷後赫然發現有16分鐘的偵訊過程被中斷錄音錄影，這個情形沒呈現在筆錄上，她和律師認為偵訊時沒有全程錄音錄影，已違反《刑事訴訟法》保障權益的規定。

▲新竹市長高虹安因擔任立委時涉犯貪污案，27日到台北地院出庭。（圖／記者黃克翔攝）

高虹安指出，另發現同案有2位被告助理分別有20分鐘跟長達40分鐘的訊問，都沒被記載到筆錄，包括一些對她有利的內容，她和律師團很不理解為何出現這種狀況，所以需要透過勘驗還原，把對她有利的證詞補記到筆錄，希望法官理解她們聲請勘驗的用意。

至於檢方主張若依律師團的勘驗計畫，需費時2年半完成，再加上審理，至少耗時3年才能一審結案，高虹安急忙澄清律師團提出的聲請書狀，都已明確標記想勘驗的時間段落、幾分幾秒，都在合理範圍、絕對不會用到3年這麼久，「所以我不懂為什麼檢方他們要把這個書狀的內容誤會」，可能是他們沒看清楚。律師在旁補充，每個勘驗段落各只有1、2分鐘而已。

▲高虹安任立委時的國會辦公室行政主任黃惠玟（右），27日因涉共犯詐領公費助理補助費貪污案到北院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

北院先前已分別傳訊本案5名被告進行審前準備程序，今首度傳喚不認罪的高虹安，與同案3名認罪的被告助理黃惠玟、陳奐宇跟陳昱愷同框出庭，法官劈頭就說前次於本月（12月）6日預定5名被告一起開庭，因高虹安臨時有公務會議而取消，問高有無帶來會議紀錄佐證。

高虹安呈上自己手機秀出那天會議的媒體報導，證實她跟另2位縣市首長到新竹科學園區開會，但法官仍要求她盡快補陳當天的會議記錄，明顯是因本案備受矚目，合議庭嚴防訴訟程序出現任何瑕疵。高虹安歷次出庭，場外都有抗議團體喊聲，今天也不例外。

高虹安今全天在北院出庭，上午審理她被旅美教授陳時奮自訴涉嫌誣告案，接近中午12點才結束，下午2點半隨即又為本件貪污案開庭，她外表看來毫無疲態，但本件今天的庭訊多為程序性事項，不僅基本沒有高虹安的戲，黃惠玟3人和各自律師也多半枯坐，全看高的律師團和檢方爭辯勘驗偵訊光碟必要性。

▲高虹安任立委時的國會辦公室法務主任陳昱愷（右）。（圖／記者黃哲民攝）

高虹安的律師團指閱卷看完偵訊光碟，發現同案不認罪的被告助理王郁文，在檢方偵訊時因陪訊律師質疑檢方發問不當，隨即被中斷錄音錄影16分鐘，且檢方對同案其他被告有誘導、不正訊問取得自白等瑕疵，例如說「高虹安很有資源，還要跟你們A錢」，或消遣被告「怎麼那麼奴，人家叫你繳多少就繳多少」、「你們像賣帳戶」等語。

高虹安的律師團並主張，比對筆錄發現有漏記情形，其中陳奐宇有20分鐘、陳昱愷有40分鐘的證詞都沒記載到筆錄，還有些筆錄記載錯誤，需要勘驗偵訊光碟更正或「呈現客觀情狀」。

法官質疑若沒錄音錄影「要勘驗什麼？」檢方也主張，律師團聲請勘驗數量不少，全部看完要2年半，一審審完至少3年，建議可先詰問證人釋疑，例如律師團想知道王郁文被中斷錄音錄影16分鐘裡說了什麼，直接傳王女作證就好，否則直接勘驗不僅無助於發現真相，反而有延滯訴訟之虞。

▲高虹安任立委時的國會辦公室主任陳奐宇（左）。（圖／記者黃哲民攝）

高虹安的律師團強調並非全面勘驗，而是檢方誤解，何況偵訊時中斷錄音錄影須有正當理由，暗諷檢方不能把無緣無故發生的事情在法庭上說得理直氣壯。高的律師團另聲請8名證人，包括高的「好朋友」李忠庭、民眾黨宜蘭立委陳琬惠，檢方表示不應漫無目的傳訊不相干人，主張陳琬惠和吳姓、蔡姓2男子無須傳喚。

法官諭知，高虹安律師團需於明年1月26日前重提聲請勘驗計畫，並暫列包含檢方聲請傳喚作證的高虹安等9名證人順序，留待合議庭評議決定，同時預告明年3月到5月每周三密集審理，但因個別律師另有案件，檔期排不開，以及高虹安要帶團出國參訪或新竹市議會開議須列席備詢等，後續審理計畫仍有變數，最快明年3月6日上午再開庭。