紗窗當大門、屋頂破洞「冷到無法睡」！台灣1.2萬弱勢家庭難擋震災

▲台灣世界展望會提到，台灣有1.2萬弱勢家庭居住環境惡劣，受災風險高。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

日本石川縣能登半島日前發生強震，奪走無數人寶貴生命，根據當地報導，此波受災擴大原因之一是當地住宅多為木造結構，抗震率低；而台灣世界展望會長期關注偏鄉弱勢家庭，也發現在服務的弱勢兒少家庭中，有多達約3分之1、12,783名兒少家庭的居住環境惡劣，像是屋頂脆化漏水、僅用紗窗當大門，若遇到震災，傷亡將難以估算。

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▲13歲少年玄玄長期睡在客廳。（圖／台灣世界展望會提供）

展望會提到，弱勢兒少中一名家住東部、13歲的玄玄（化名）和家人住在向親戚借的40年屋齡老屋中，因為居家鄰近多條河谷，整體環境濕氣重，家裡屋頂外部鋪設的瓦片早已脆化，撐在下方的木材也因潮濕脫落，出現許多裂洞。

每逢雨天，屋裡就滴滴答答漏水，最嚴重的破損就位在玄玄房間，只要冷氣團或寒流來時，寒風就會從破洞灌入，讓他常冷得無法在房裡睡覺。玄玄爸爸曾自行以水泥修補，只能暫時遮擋，隔沒多久又破洞，因此玄玄家中僅有的兩間房，就讓給爸媽和妹妹睡，他只能長期睡在客廳；而家裡的「大門」也只是用兩片木框紗窗充當，根本無法上鎖，一推就開。

台灣世界展望會提到，住在這種岌岌可危的房子裡的個案不是少數，服務的社區中，多數位於資源較難抵達的偏鄉，這些地區同時也是受災風險較高的區域。

▲屋頂瓦片早已脆化，出現許多裂洞。（圖／台灣世界展望會提供）



展望會會長李紹齡表示，看到日本災區狀況十分遺憾，而台灣地震頻繁，相信大家都感同身受，因此展望會更努力為弱勢台灣兒少與家庭撐起保護傘，天災雖難以預防，但是可以透過防災教育宣導，以及平時的房屋修繕補強做到基礎保護，這也是一直以來重要的服務工作。

▲台灣世界展望會展望會致力兒少安全維護，提供居家環境改善方案，幫助弱勢家庭搭建安全的住所。（圖／台灣世界展望會提供）

展望會的兒少安全維護居家環境改善方案，以兒少人身安全為主要目的，包含安全維護及住屋硬體設備安全，減少因人為或災害所產生風險危機；另外也密切與偏鄉在地學校、教會合作舉辦講座，強化偏鄉社區的防災知識及技能，設計宣導防災包的自黏板還有防災大富翁等教具，讓大人小孩都能學會如何在地震或是火災、颱風發生時保護自己和家人。

台灣世界展望會邀請民眾在祝福日本同時，也加入「紅包傳愛」捐款計畫，幫助國內突遭急難意外的弱勢家庭基本生活扶助，也幫助特殊景況的弱勢兒少家庭修繕破舊家園，為他們搭建安全的住所，為支持偏鄉的防災計畫給予一臂之力。