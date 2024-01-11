王毅與俄羅斯外長通話　籲雙方「開展更多戰略合作」

▲王毅和拉夫羅夫。（圖／翻攝大陸外交部）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅10日，應約同俄羅斯外交部長拉夫羅夫通電話。他強調，雙方要依照兩國元首共識，進行慶祝活動，密切高層交往，推動雙邊務實合作深入發展，促進各領域人文交流，進一步夯實兩國關係的民意和社會基礎。

據大陸外交部發布新聞稿，王毅表示，過去一年，在習近平主席和普丁總統的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係維持高水準運作。雙方透過高品質策略協作，不僅辦好各自國家的事，也在國際上發揮了中流砥柱作用，維護了全球戰略穩定。

他稱，今年是中俄建交75周年，也是中俄文化年開啟之年。雙方要依照兩國元首共識，進行慶祝活動，密切高層交往，推動雙邊務實合作深入發展，促進各領域人文交流，進一步夯實兩國關係的民意和社會基礎。中國堅信俄方一定能順利完成國內重要政治議程，維持國家的穩定與發展。

王毅指出，中俄作為兩個負責任大國，應就人類的未來和世界的前途加強戰略溝通，形成更多戰略共識，進行更多戰略合作。

報導還引述拉夫羅夫表示，俄中關係在2023年取得豐碩成果。新的一年，俄方願同中方保持高層交往，加強經貿、投資等領域合作，深化體育、文化等人文交流，辦好俄中文化年，密切在國際事務中的溝通協調，共同推動兩國關係取得更多新成果。俄堅持一個中國原則的立場堅定不移。

拉夫羅夫表示，俄方願同中方一道，推動金磚合作取得更大成果，加強在巴以衝突問題上的溝通協調，維護中東地區和平穩定。

王毅表示，中方全力支持俄方作為今年金磚主席國辦好金磚峰會，願同俄方一道，增強金磚國際影響力，推動金磚合作邁上新台階。中俄應繼續加強溝通協調，呼籲巴以衝突各方盡快停火止戰，確保人道救援順利進行，朝著重啟「兩國方案」方向作出共同努力。