花蓮婆婆媽媽「萬歲助選團」　自主上街幫藍營拉票

▲▼花蓮吉安鄉有一群年齡超過萬歲的婆婆媽媽們，自組「婦女萬歲拜票團」走上18村各街頭為藍營拉票。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉18村200多位婆婆媽媽，由十多位各自組成一隊深入街坊，用微笑與溫暖語調，向店家、住戶與來來往往的路人誠心請託。感受到婆婆媽媽們賣力拜託的鄉親們，也紛紛給予熱烈的回應，表示一定要「聽媽媽的話」，集中選票讓9號國民黨再次執政，也讓長久為花蓮付出的國會戰將3號傅崐萁連任，守護台灣、建設繁榮花蓮！

「社會要安定、家園要團結」婆婆媽媽們表示，我們要的不多，希望孩子們生活在安全穩定、經濟成長的國家裡，不希望再看到現今政府執政弊病叢生等亂象，加上兩岸關係持續惡化，深恐台灣多年的和平被帶入戰爭邊緣，不僅引起諸多社會紛擾，更害怕戰爭帶來沉痛的後果。

一同加入萬歲拜票團行列的還有鄉長游淑貞、代表會主席邱美雲、縣婦女會理事長林春美、鄉婦女會理事長王德鳳、代表姜景文及前來加油的黃金發副主席、林春生前議員等人，他們有感而發的表示，這群媽媽、阿嬤們過去在各行各業長期奉獻或守護家庭多年，退休後也多在地方擔任志工服務回饋社會。大家自發性主動站出來，就是看到國家正面臨重大選擇的關鍵時刻，需要穩定祥和社會的選票、需要保護安全家園的選票，張張都是奠定國家發展的重要選票，婆婆媽媽沒有太多大道理與奢望，只希望兩岸和平，遠離戰爭，地方和諧、繁榮發展、大家有錢賺、讓下一代過得更好，也讓她們位來的每一天可以安心養老！

鄉長游淑貞也特別請假關心在街頭奮鬥的每一位婆婆媽媽，她有感而發的表示，看到婦女姊妹們主動走出來用行動力證明，這是一份如媽媽般的愛守護家庭及祥和社會安全的大愛。期盼鄉親能聽到婆婆媽媽們的心聲，最後時刻一起號召親朋好友及子女，支持帶來和平繁榮的「總統3號侯友宜」，「立委3號傅崐萁」。