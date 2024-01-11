陳椒華重申「黃國昌離開是損失」　粉絲讚：時代力量唯一清流

▲民眾黨不分區立委候選人黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

時代力量黨主席王婉諭參加《賀瓏夜夜秀》時，稱前立委黃國昌擅長政治盤算、永遠在最後一刻做決定，是蠻優柔寡斷的人。對此，時代力量立委陳椒華表示，「我不認為黃國昌是優柔寡斷者，重申他離開時代力量是本黨損失」。

王婉諭在《賀瓏夜夜秀》9日的節目上表示，現在的時代力量很難給黃國昌法務部長等職位的保證，因此黃轉到民眾黨的選擇是理性、科學、務實的。從黃國昌過去很多所作所為，包含去年挺黃珊珊等，大家都知道會有這麼一天，只是不知道時間點在哪，黃國昌選在藍白合破局之後加入民眾黨，也蠻符合黃的個性，就是永遠在最後一刻做決定，因為他是蠻優柔寡斷的。

▲王婉諭、呱吉在《賀瓏夜夜秀》上談及黃國昌。（圖／時代力量提供）



另外，前台北市議員「呱吉」邱威傑也在台上大罵黃國昌，指控對方宮鬥逼走林昶佐派，最後卻加入民眾黨，認為黃就是玩遊戲中的中離隊友。據了解，林昶佐於2023年9月加入民進黨。

針對王婉諭的說法，陳椒華10日深夜發文力挺黃國昌，「我不認為黃國昌是優柔寡斷者，重申他離開時代力量是本黨損失！」

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）

該文PO出後立刻吸引破千網友按讚留言，「時力唯一清流」、「時力的孤勇者～椒華老師」、「妳才是時力最認真的委員、下個會期沒有妳很可惜」、「椒華老師是真正的良心」、「英雄惜英雄」、「立法委員具有監督、立法的職責矛盾，我能理解不同理念的人分別想與執政黨保持不同的關係，但是拒絕負面選舉應是全民共識，因為理念不同而惡言相向的人不能苟同」。