快訊／花蓮縣近海21：02「規模4.1地震」　最大震度2級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
生活中心／台北報導
根據中央氣象署地震測報中心資料，花蓮縣近海10日晚間9點02分發生芮氏規模4.1地震，震央在花蓮縣政府南方11.9公里處，深度40.6公里，屬於淺層地震。
氣象署指出，這次地震觀測到最大震度為2級，出現在花蓮縣西寶。
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根據氣象署測報資料，震度2級地區為花蓮縣，震度1級地區為南投縣、宜蘭縣。
此新聞70%利用AI程式據政府資料生成，30%由編輯人工審核完成。
責任編輯：趙蔡州
▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
生活中心／台北報導
根據中央氣象署地震測報中心資料，花蓮縣近海10日晚間9點02分發生芮氏規模4.1地震，震央在花蓮縣政府南方11.9公里處，深度40.6公里，屬於淺層地震。
氣象署指出，這次地震觀測到最大震度為2級，出現在花蓮縣西寶。
根據氣象署測報資料，震度2級地區為花蓮縣，震度1級地區為南投縣、宜蘭縣。
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