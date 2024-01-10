退燒10年…他見1鞋款「今年大流行」納悶了　眾人勸：台灣不適合

▲雪靴曾在台灣風靡一時，今年似乎又有回歸潮流跡象。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

隨著入冬氣溫逐漸降低，各種保暖衣物、靴子都出籠，有網友也觀察到，10年前曾經夯到不行的雪靴，今年似乎又開始流行起來，身邊的賣家也越來越多，讓他不禁好奇「今年又開始流行雪靴了嗎？」引發討論。

一名網友在PTT發文表示，他記得雪靴在10年前很受歡迎，當時冬天上街真的很容易看到雪靴，後來不知什麼原因見漸漸退燒，不過他最近在逛社團時，又發現很多人在帶雪靴，「所以是又要流行回來了嗎？」

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原PO分享自身對於雪靴的看法，他認為雪靴穿起來是蠻舒適的，但台灣冬天太常下雨，穿出去很容易髒，因此他也越來越少穿出門，不過今年雪靴在台灣似乎又有重回潮流的趨勢，讓他相當不解「想問問是只有我身邊的雪靴賣家變多了，還是真的又要重新流行起來了啊？」

貼文一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛認同「對，還有泡泡襪也回來了」、「20年一個輪迴，高中生流行的東西在更年期前還可以再回味一次，讚啦」、「去年就流行了，因為UGG的關係」、「對啊又流行回來了，有自己風格比較重要」、「對，前兩個月逛網拍才發現又流行回來了」、「已經在流行了啊」。

不過，也有鄉民直言，「台灣冬天蠻熱的，感覺越來越不適合穿了」、「台灣的天氣根本不需要穿雪靴吧」、「台灣天氣根本不需要，感覺很臭」、「腿細的人穿起來才會細，雪靴很難走路穿一整天在外面走很傷腳」、「雪靴超悶，腳還會臭」、「台灣冬天很熱了，不要再穿了」、「脫下來都是臭腳燒（台語：腳臭），腳底會被染黑」。