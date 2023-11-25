一堆人這樣穿！他見「潮流穿搭」困惑：為啥加襪子　過來人曝原因

▲許多人會穿洞洞鞋的時候加上襪子，男子看到之後感到十分不解。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



網搜小組／柯振中報導

每個時代流行的穿搭方式都有不同，有時候新潮的穿搭反而會讓人摸不著頭腦。一名男子近日發現，路上有許多人會穿著洞洞鞋，腳上再搭配襪子，整體的感覺讓他完全摸不著頭腦，於是上網詢問，沒想到照片引發廣大回響，也有過來人解釋這樣穿的好處。

這名男子在「路上觀察學院」分享，近日走在路上時，看見了讓他感到不解的一幕，有許多人腳上穿著襪子，但鞋子並非選擇布鞋，而是洞洞鞋、拖鞋等款式，於是好奇發問，「這是什麼鞋呢？怎麼一群人這樣穿？」

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照片引發熱烈討論後，許多人同樣也不懂這種穿搭的好處，於是留言調侃，「只有我覺得很醜嗎」、「為什麼一定要配襪子，到底」、「我也超級不喜歡的啊，但我哥很愛穿」、「一直都覺得這鞋子又醜又很難穿＝＝到底在紅什麼？」

不過，也有體驗過的人出面回應，「穿過回不去了，已經一年沒穿過鞋子」、「以前我也很不喜歡覺得很醜，結果穿起來有夠舒服。直接回不去」、「之前看別人穿好醜，自己穿上後，發現整個可愛爆表，且很舒適」、「我以前也覺得很醜，後來覺得很方便，不想穿鞋子也不想穿拖鞋的時候穿。」

此外，也有過來人表示，其實這種鞋子叫做「布希鞋」，時任美國總統的布希（George Walker Bush）穿著這種款式的鞋子，搭配上黑色短襪，因此有了這項名稱。而這款鞋子當時受到許多名人青睞，時常在螢光幕前曝光，因此也流行過一陣子，甚至還一度出現搶購到缺貨的情況。