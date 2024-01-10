創新培力長照人才　基隆攜手產官學啟動「花木蘭計畫」

▲基隆市政府社會處盛慧中副處長（右3）、永齡基金會郭曉玲執行長（左5）、德育護理健康學院翁進坪校長（右1）、台灣微光行動協會創辦人侯勝宗教授（右3）與計畫協力夥伴，出席永齡花木蘭計畫開訓典禮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府攜手台灣微光行動協會、愛力合作社、永齡基金會、台北北安扶輪社及德育護理健康學院推出「花木蘭計畫」，賦能二度就業婦女或中高齡女性獲取四張證照，兼具照服員及職業駕駛資格。社會處副處長盛慧中8日出席永齡花木蘭課程開訓典禮，感謝民間產學單位資源串連培育基隆人才，促進照服員人力提升，盼打造在地長照培訓與就業系統，共創更有愛的城市。

花木蘭計畫由基隆市政府指導、產官學協力，以創新方式突破長照人力嚴峻困境。永齡基金會執行長郭曉玲表示，透過永齡女力計畫結合花木蘭計畫，希望對回歸職場的女性提供支持與陪伴，幫助女性在家庭、事業及自我身心健康找到最有效的共存方式。

德育護理健康學院校長翁進坪表示，基隆長照資源建置及機構布建需持續提升，但硬體之外有優質軟體人才更重要。花木蘭計畫從育才、留才至就業媒合完整規劃，能有效擴充在地長照服務量能，學校樂見其成，盼幫助更多花木蘭成長。

台灣微光行動協會侯勝宗創辦人表示，希望透過花木蘭計畫，幫助基隆在地女性透過擁有經濟能力及交通移動力，提升自我價值，讓女力不只照亮家庭，更能成為守護基隆社會弱勢者的重要力量。

花木蘭計畫以中高齡（45至64歲）、二度就業女性為主要招生對象，提供照顧服務員、小客車職業駕照、BLS急救證照及照服員單一技術證照等「四照一身」。提供專業課程及課後150小時實習機會，並媒合在地就業。本計畫2月培訓課程招生中，鼓勵待業女性踴躍報名，開創第二人生。