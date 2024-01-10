　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

創新培力長照人才　基隆攜手產官學啟動「花木蘭計畫」

▲基隆攜手產官學啟動「花木蘭計畫」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府社會處盛慧中副處長（右3）、永齡基金會郭曉玲執行長（左5）、德育護理健康學院翁進坪校長（右1）、台灣微光行動協會創辦人侯勝宗教授（右3）與計畫協力夥伴，出席永齡花木蘭計畫開訓典禮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府攜手台灣微光行動協會、愛力合作社、永齡基金會、台北北安扶輪社及德育護理健康學院推出「花木蘭計畫」，賦能二度就業婦女或中高齡女性獲取四張證照，兼具照服員及職業駕駛資格。社會處副處長盛慧中8日出席永齡花木蘭課程開訓典禮，感謝民間產學單位資源串連培育基隆人才，促進照服員人力提升，盼打造在地長照培訓與就業系統，共創更有愛的城市。

花木蘭計畫由基隆市政府指導、產官學協力，以創新方式突破長照人力嚴峻困境。永齡基金會執行長郭曉玲表示，透過永齡女力計畫結合花木蘭計畫，希望對回歸職場的女性提供支持與陪伴，幫助女性在家庭、事業及自我身心健康找到最有效的共存方式。

▲基隆攜手產官學啟動「花木蘭計畫」。（圖／記者郭世賢翻攝）

德育護理健康學院校長翁進坪表示，基隆長照資源建置及機構布建需持續提升，但硬體之外有優質軟體人才更重要。花木蘭計畫從育才、留才至就業媒合完整規劃，能有效擴充在地長照服務量能，學校樂見其成，盼幫助更多花木蘭成長。

台灣微光行動協會侯勝宗創辦人表示，希望透過花木蘭計畫，幫助基隆在地女性透過擁有經濟能力及交通移動力，提升自我價值，讓女力不只照亮家庭，更能成為守護基隆社會弱勢者的重要力量。

花木蘭計畫以中高齡（45至64歲）、二度就業女性為主要招生對象，提供照顧服務員、小客車職業駕照、BLS急救證照及照服員單一技術證照等「四照一身」。提供專業課程及課後150小時實習機會，並媒合在地就業。本計畫2月培訓課程招生中，鼓勵待業女性踴躍報名，開創第二人生。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►快訊／48歲男陳屍網咖！開台過夜逾10hrs疑天冷猝死...店員嚇壞

►快訊／基隆男子網咖猝死「全身僵硬」店員嚇壞　不是第一次

►基隆緊急轉銜安置無縫接軌　邱佩琳：市立醫院預留4空床

►北海岸治安死角！玩命飆車「單手翹孤輪+放煙火」　離譜畫面曝

ET快訊
北區50嵐今漲價「紅茶拿鐵75元」　網秒改喝它：有買一送一
27歲警兄嫂忍悲辦遺體冰存…等父母澎湖趕來見最後一面
彈頭認了同床愛上20歲嫩妹　父女戀告吹：我只愛處女唇
三重警自轟亡...從警6年經歷曝　被發現已屍斑
「小鋼炮」翻車！駕駛死前搖手求救　多人查看後離去
中職賽制重大變革！　啟用突破僵局制
27歲警自轟亡！控「長官智障」點名6劣警　督察長：查明真相給

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

肯定25年關注教育　全教總四度陪張廖萬堅街頭拜票

建興國中洪靖承、蘇程玹奪國際科奧金牌　黃偉哲表揚讚台南之光

「好運龍來185」屏東雙層巴士觀光活動再掀熱潮

創新培力長照人才　基隆攜手產官學啟動「花木蘭計畫」

基隆大班幼兒藝術劇場初體驗　謝國樑：打造成最有愛城市

會見斯洛伐克數位科技處長　謝國樑盼加強雙邊合作交流

黃偉哲陪同車隊台南掃街　大洋洲台灣之友會為陳亭妃加油！

龍來遊看台灣燈會　工務局要讓民眾安心步行快樂賞燈

關山月眉「槌球快樂隊」真樂活　警「三合一」宣導獲肯定

台灣的總統大選很熱鬧　新住民：期待心目中的候選人勝出

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

肯定25年關注教育　全教總四度陪張廖萬堅街頭拜票

建興國中洪靖承、蘇程玹奪國際科奧金牌　黃偉哲表揚讚台南之光

「好運龍來185」屏東雙層巴士觀光活動再掀熱潮

創新培力長照人才　基隆攜手產官學啟動「花木蘭計畫」

基隆大班幼兒藝術劇場初體驗　謝國樑：打造成最有愛城市

會見斯洛伐克數位科技處長　謝國樑盼加強雙邊合作交流

黃偉哲陪同車隊台南掃街　大洋洲台灣之友會為陳亭妃加油！

龍來遊看台灣燈會　工務局要讓民眾安心步行快樂賞燈

關山月眉「槌球快樂隊」真樂活　警「三合一」宣導獲肯定

台灣的總統大選很熱鬧　新住民：期待心目中的候選人勝出

王鴻薇指賴清德「從未申請公益信託」　賴競辦：已委任律師處理

質疑防空警報「擾亂選舉」　空軍前副司令：中共氣球天天越台卻未發

築間2023年營收破57億元　今年要開4品牌、拓展海內外市場

報稅抓包媳婦有房「沒報告」！失望喊：這麼見外嗎　全場傻

喊「藍白共治」遭柯文哲嗆　侯友宜：不團結會保送賴清德

馬英九「兩岸關係相信習近平」惹議　馬辦：賴清德也信習不攻台

湯唯再駁離婚謠言：完全不可能！　告白老公閃瞎「比女兒還重要」　

《富都青年》破億倒數！吳慷仁日光浴曬出黑肌　意外被拍上空照

民進黨控李眉蓁找四海老大介選又抹黑　大玩兩面手法傷害無辜民眾

鼎泰豐連8年除夕初一不營業　海底撈與築間集團這2天也公休

【韓國高壓水槍】下單現折300！一機多用 完勝各種汙垢！

地方熱門新聞

侯友宜呼籲藍白團結下架民進黨

南投衛局假扮未成年買菸測試業者4成3不合格

蕭美琴輔選王美惠力拚續留國會

獨／穿夾腳拖登山　男子摔斷腿

李㼈腿傷助陣　陪賴坤成邁向最後一哩路

山友摔傷獲救贈100份雞排　花蓮消防局轉贈弱勢

江肇國廟口開講最終場大爆滿　累積破萬人次參與

獨居長者家中跌倒　神勇枋寮警爬二樓破窗搶救

長榮航空＋中原大學　ESG永續創新設計競賽起跑

姚正玉拜託搶救台南唯一非綠女性！

免費看！桃園光影文化館　1/13起推出影展

玉管處與野灣協會簽台灣黑熊救傷合作備忘錄

台灣2024台南燈會獲選定全球4大亮點活動

空拍機鋰電池充電自燃起火南消籲小心使用

更多熱門

相關新聞

基隆大班幼兒藝術劇場體驗　打造有愛城市

基隆大班幼兒藝術劇場體驗　打造有愛城市

基隆市政府規劃大班幼兒進入演藝廳觀賞劇團表演已邁入第八年，今（10日）起連續3天共5場的「大班幼兒藝術劇場體驗」活動，首日由市長謝國樑陪同全市公私立大班生以及伊甸基金會早療班的學童，一起在基隆表演藝術中心演藝廳，觀賞體驗如果劇團表演的《麥走!玩具小偷》。

謝國樑會見斯洛伐克數位科技處長

謝國樑會見斯洛伐克數位科技處長

選前帶團赴陸還設宴幫立委拉票　基隆里長被訴

選前帶團赴陸還設宴幫立委拉票　基隆里長被訴

又是臉書股票投資群！基隆男加入遭騙399萬

又是臉書股票投資群！基隆男加入遭騙399萬

基隆轎車自撞人行道　車內2人脫困

基隆轎車自撞人行道　車內2人脫困

關鍵字：

基隆花木蘭計照服員

讀者迴響

熱門新聞

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

小鐘主持尾牙「遭董事長當場洗臉」

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

三重警自轟亡！澎湖爸媽急奔板橋殯儀館

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面