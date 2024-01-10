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大同大學打造全台第一隻跳舞機械蟲　攜手稻草人舞團演出

▲▼大同大學打造全台第一隻跳舞機械蟲「萊夫」，攜手稻草人舞團演出。（圖／記者許敏溶攝）

▲大同大學賴躍仁老師（左）團隊，打造全台第一隻跳舞機械蟲「萊夫」，攜手稻草人舞蹈家羅文瑾（右）演出。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

稻草人現代舞團上月底剛完成「人與機械蟲」合作演出，其中台上主角之一的「萊夫」，是一隻仿生機械蟲，原來出自大同大學團隊之手。大同大學表示，「萊夫」透過3D列印打造，結合感測器、機械動力和數位技術，有著類似蟑螂的外型，關節活動度、流暢度符合舞者標準，也是國內第一隻會跳舞的機械蟲。

「萊夫」的外型由大同大學工設系林楷潔操刀，機構則是機材系賴躍仁與林晨光老師負責。賴躍仁說，當初接獲舞團提出「想要一隻跳舞蟲」需求時，一開始並不覺得特別難，直到和稻草人舞團藝術總監羅文瑾見面詳細討論細節，才發現「藝術與機械」的跨界差異不小。

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賴躍仁解釋說，同樣一個動作，舞蹈家會說「機械蟲的手要很有延伸感」，機構工程師要考慮的卻是「機構、材料、角度和極限」，雙方來來回回討論與溝通好多次，終於「抓到」對方的語言，結合感測器、機械動力和數位技術，打造出3.6公斤重的「萊夫」，也就是「像蟑螂又不是蟑螂」的跳舞機械蟲。

▲▼大同大學打造全台第一隻跳舞機械蟲「萊夫」，攜手稻草人舞團演出。（圖／記者許敏溶攝）

▲大同大學打造全台第一隻跳舞機械蟲「萊夫」，攜手稻草人舞團演出。（圖／大同大學提供）

「萊夫」在去年十二月底與舞蹈家羅文瑾搭檔，完成第二場售票演出。在《虫 The Bug》劇碼中，「萊夫」在一天早上醒來後，發現自己從蟲變成人類，舞蹈演繹「人與機械蟲」在身心靈以及精神意識的變異狀態。舞蹈家羅文瑾在登台前，必須幫「萊夫」編舞，把每個動作錄影之後傳給大同大學團隊，團隊依據影片中的動作編寫程式，並且對 「萊夫」 進行微調。之後演出就透過手機操作 「萊夫」 的動作，務求與搭檔完美配合。賴躍仁表示，只要機構、角度、速度能調整，機械蟲可以有無限多種舞姿。

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大同大學跳舞機械蟲3D列印現代舞跨界合作

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