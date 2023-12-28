　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工程師3D列印製槍！網購槍管彈匣驚動FBI　法院裁定收押

▲FBI與台警共同查獲張姓工程師利用3D列印技術改槍、查扣成品半成品共14把。（圖／記者張君豪翻攝）

▲FBI與台警共同查獲張姓工程師利用3D列印技術改槍、查扣成品半成品共14把。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

美國商務部工業安全局、聯邦調查局與刑事局國際刑警合作、共同分析美國入境台灣威脅物品情資，發現有部分台灣民眾從美國網購包含槍管、彈殼、彈頭、槍機、撞針等槍枝零組件，台灣檢警據此展開清查，發現北市一名張姓資通工程師（53歲）長期進口Glock制式槍枝槍管、彈匣、滑套等零組件，警方在9月23日攔查國際郵包，會同關務署台北關開啟查驗後確定為制式槍管，滑套，10月24日逮捕張姓工程師到案，請起獲大批槍枝零組件，及張嫌利用3D印表機加高強度工業聚合塑料輸出的克拉克槍身12支，克拉克19型手槍成品兩支，大量火藥、彈殼彈頭底火等零組件。

美國商務部工業安全局（Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce，簡稱BIS）、聯邦調查局 （Federal Bureau of Investigation，簡稱FBI）會同刑事局國際刑警科、關務署台北關、北市南港分局、新北市中和分局共組專案小組，在10月24日持搜索票、拘票到張姓工程師位於北市士林區社子島舊公寓搜索，發現張男把租屋處一間房間設計成改槍工作室。

▲FBI與台警共同查獲張姓工程師利用3D列印技術改槍、查扣成品半成品共14把。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當場查獲高強度工業塑料、3D列印機、火藥、銅彈頭、彈殼、GLOCK手槍兩把、半成品槍身共10把，及大批從美國網購的同型槍枝滑套、長短彈匣、撞針、槍管、競技型板機、及壓彈填藥器工具、及Magpul PMAG軍規長短槍彈匣、制式突擊步槍槍管、長短槍撞針等違禁品。

張嫌落網後態度相當配合，他向警方表示因為自己熱愛生存遊戲及網路第一人稱射擊遊戲，長期蒐集各廠牌空氣槍，想更進一步收藏自己喜愛的槍枝，才會利用自己工業設計的專業學歷，上網下載國外3D列印Glock手槍的輸出圖，完成塑料下槍身後，再透過分批化整為零的網購方式，陸續購買同款槍枝的金屬滑套、槍管、彈匣、競技板機、撞針等關鍵領組件，張嫌以此手法順利製造出兩把Glock 19型手槍，加上關鍵金屬零組件全是從美國購買的原廠零件，殺傷力相當強大。

▲FBI與台警共同查獲張姓工程師利用3D列印技術改槍、查扣成品半成品共14把。（圖／記者張君豪翻攝）

張嫌辯稱利用3D列印機製造制式槍枝僅是完成收藏槍枝的興趣，並未對外販售，也沒有試槍射擊過，否認有不法企圖，但張男加工技術實在太強，查扣槍枝經送刑事局鑑識中心測試後，槍枝順利擊發、退彈作用順暢，他利用圖資和網購資訊大幅減少自行金屬加工改造槍支的風險，所幸警方及時提供台民跨海網購槍支零組件的關鍵購物清單，得以在這些槍枝流出前就及時查獲。張男雖辯稱無犯意，被移送地檢署後因3D列印完成媲美制式手槍的工藝水準被認定危害治安太大，法院裁定收押。

刑事局指出，張嫌製槍身方法仿效國外3D列印技術難以追查，張嫌短時間即組裝2把Glock-19型2枝手槍，被捕時正在研究Glock-26型緊緻型槍身模具，也嘗試添購步槍槍管槍機，顯有研發步槍企圖。

▲FBI與台警共同查獲張姓工程師利用3D列印技術改槍、查扣成品半成品共14把。（圖／記者張君豪翻攝）

台警已與美國FBI建立相關違禁物進出口示警通報、跨國犯罪情資分享機制，警方近期將針對該通報名單展開溯源查緝；張男走私槍砲或槍枝管制主要零組件最輕本刑3年以上10年徒刑，為滿足自己製槍成就，恐得在監獄裡待上一陣子。

【其他新聞】

►賣7輛名車全撞爛出險千萬！這家車行真的有鬼　警揭詐保真相

►獨／人體菸灰缸！竹聯淫煞強拍少女凌虐片　逼交50萬「退幫費」

爆乳辣媽網售毒咖啡被捕畫面曝　白短褲露大腿還不忘拎包包

ET快訊
看割頸案淚崩！兒子被打2個月「還跟霸凌者同班」　伊萊媽心碎
19歲女器捐遺愛人間！　母聽「有聲心跳卡」淚崩：女兒還在
快訊／敬告大陸不得施壓五月天　趙少康：創作自由無關兩岸主權之
李善均靈堂遭多位YTR硬闖！　經紀公司悲痛發聲
快訊／新北地院出手「重砲PTT肉搜少年照」　司法院急出聲
快訊／勒索李善均！　28歲女「抱娃出庭」現身了
大專註冊率出爐！　「19校快溺水」低於6成
補習班老闆偷吃女班主任！　兒看職棒轉播驚見「爸帶小三」特寫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南方澳跨海大橋女子墜海獲救　驚嚇過度無法言語

竹聯龍堂橫行士林夜市！暴力討債+鬥毆...超規律公約意外曝光

工程師3D列印製槍！網購槍管彈匣驚動FBI　法院裁定收押

手機狂響無人接！憂房客出意外房東急報案　助警逮2通緝犯

戒毒診所變販毒！他1天打4劑暴斃　3醫護多次違法下場慘

絕命巧合！新工分隊7年慟失2夥伴　都是「轉調1年、再返火場」罹難

19歲女器捐遺愛人間！　母聽「有聲心跳卡」淚崩：女兒還在

隔離霜擠高跟鞋+剪破毛衣　電視台主播宮鬥劇明年1／18宣判

兒為救災殉職！分隊長父「撫屍大哭」痛喊：我的小孩啊…淚送上車

為救人再返火場！29歲勇消致命關鍵曝　消防：尋獲時面罩已鬆脫

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

南方澳跨海大橋女子墜海獲救　驚嚇過度無法言語

竹聯龍堂橫行士林夜市！暴力討債+鬥毆...超規律公約意外曝光

工程師3D列印製槍！網購槍管彈匣驚動FBI　法院裁定收押

手機狂響無人接！憂房客出意外房東急報案　助警逮2通緝犯

戒毒診所變販毒！他1天打4劑暴斃　3醫護多次違法下場慘

絕命巧合！新工分隊7年慟失2夥伴　都是「轉調1年、再返火場」罹難

19歲女器捐遺愛人間！　母聽「有聲心跳卡」淚崩：女兒還在

隔離霜擠高跟鞋+剪破毛衣　電視台主播宮鬥劇明年1／18宣判

兒為救災殉職！分隊長父「撫屍大哭」痛喊：我的小孩啊…淚送上車

為救人再返火場！29歲勇消致命關鍵曝　消防：尋獲時面罩已鬆脫

吳怡霈臨時被取消工作！「以為過年玩大老二嗎」傻爆眼：已經兩次了

南方澳跨海大橋女子墜海獲救　驚嚇過度無法言語

陸境內首次！8歲東北豹遭東北虎雪地「獵殺」　身上多處被啃食

新冠、流感疫情升！北市12區院外門診「加開周六上午免費疫苗專診」

新竹29歲勇消殉職　王婉諭：「消防改革」絕不能淪為選舉口號

隋棠哀悼已故國中生「太殘忍了」！　父母網友：連上課都要擔心害怕

22歲前玻利維亞小姐被關了　住處搜出AK-47還帶武器跑趴

竹聯龍堂橫行士林夜市！暴力討債+鬥毆...超規律公約意外曝光

彈錯就糟糕！馬尾妹認真練琴...前方一尊「毛毛家教」嚴肅臉死盯

陳偉殷、張育成夢幻聯手　華航公益棒球讓學童追尋棒球夢

俄羅斯辣媽跑趴弄丟錢包　警10分鐘找回她讚：真快

社會熱門新聞

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

勇消游尚樺殉職　同仁悲喊：辛苦了，任務結束

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

國三男遺體到校了　家屬赴案發教室招魂

殉職勇消搶救畫面曝！民眾哀嘆：怎麼會這樣

兒為救災殉職！分隊長父撫屍痛哭：我的小孩啊

國三男招魂　歷時1小時儀式順利完成

更多熱門

相關新聞

四海+明仁會組詐團撈上億！白領女痛失1900萬

四海+明仁會組詐團撈上億！白領女痛失1900萬

刑事局偵四大隊宣布偵破「鎏金社、鎏金工作室」詐騙吸金集團！該集團以股友社方式邀約民眾參加台股投資，並利用車手取款、被害人匯款方式吸金，並透過假幣商、場外交易購買泰達幣洗錢，企圖製造洗錢、隱匿贓款斷點，警方從今年9月起發動3波搜索，逮捕該詐騙車手水房集團、有四海幫背景黃姓主嫌（32歲）集團成員15人。

嚴打人頭戶！洗錢新法明年上路

嚴打人頭戶！洗錢新法明年上路

FBI通緝犯25年後找到　被綁鐵鍊沉湖底

FBI通緝犯25年後找到　被綁鐵鍊沉湖底

惡煞暴力討債逃新加坡　警出招逼返台

惡煞暴力討債逃新加坡　警出招逼返台

「申請金流驗證」假買家話術曝　女業務遭詐66萬

「申請金流驗證」假買家話術曝　女業務遭詐66萬

關鍵字：

刑事局國際刑警聯邦調查局美國工業安全局改造手槍3D列印

讀者迴響

熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

勇消游尚樺殉職　同仁悲喊：辛苦了，任務結束

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面