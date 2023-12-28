工程師3D列印製槍！網購槍管彈匣驚動FBI　法院裁定收押

▲FBI與台警共同查獲張姓工程師利用3D列印技術改槍、查扣成品半成品共14把。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

美國商務部工業安全局、聯邦調查局與刑事局國際刑警合作、共同分析美國入境台灣威脅物品情資，發現有部分台灣民眾從美國網購包含槍管、彈殼、彈頭、槍機、撞針等槍枝零組件，台灣檢警據此展開清查，發現北市一名張姓資通工程師（53歲）長期進口Glock制式槍枝槍管、彈匣、滑套等零組件，警方在9月23日攔查國際郵包，會同關務署台北關開啟查驗後確定為制式槍管，滑套，10月24日逮捕張姓工程師到案，請起獲大批槍枝零組件，及張嫌利用3D印表機加高強度工業聚合塑料輸出的克拉克槍身12支，克拉克19型手槍成品兩支，大量火藥、彈殼彈頭底火等零組件。

美國商務部工業安全局（Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce，簡稱BIS）、聯邦調查局 （Federal Bureau of Investigation，簡稱FBI）會同刑事局國際刑警科、關務署台北關、北市南港分局、新北市中和分局共組專案小組，在10月24日持搜索票、拘票到張姓工程師位於北市士林區社子島舊公寓搜索，發現張男把租屋處一間房間設計成改槍工作室。

警方當場查獲高強度工業塑料、3D列印機、火藥、銅彈頭、彈殼、GLOCK手槍兩把、半成品槍身共10把，及大批從美國網購的同型槍枝滑套、長短彈匣、撞針、槍管、競技型板機、及壓彈填藥器工具、及Magpul PMAG軍規長短槍彈匣、制式突擊步槍槍管、長短槍撞針等違禁品。

張嫌落網後態度相當配合，他向警方表示因為自己熱愛生存遊戲及網路第一人稱射擊遊戲，長期蒐集各廠牌空氣槍，想更進一步收藏自己喜愛的槍枝，才會利用自己工業設計的專業學歷，上網下載國外3D列印Glock手槍的輸出圖，完成塑料下槍身後，再透過分批化整為零的網購方式，陸續購買同款槍枝的金屬滑套、槍管、彈匣、競技板機、撞針等關鍵領組件，張嫌以此手法順利製造出兩把Glock 19型手槍，加上關鍵金屬零組件全是從美國購買的原廠零件，殺傷力相當強大。

張嫌辯稱利用3D列印機製造制式槍枝僅是完成收藏槍枝的興趣，並未對外販售，也沒有試槍射擊過，否認有不法企圖，但張男加工技術實在太強，查扣槍枝經送刑事局鑑識中心測試後，槍枝順利擊發、退彈作用順暢，他利用圖資和網購資訊大幅減少自行金屬加工改造槍支的風險，所幸警方及時提供台民跨海網購槍支零組件的關鍵購物清單，得以在這些槍枝流出前就及時查獲。張男雖辯稱無犯意，被移送地檢署後因3D列印完成媲美制式手槍的工藝水準被認定危害治安太大，法院裁定收押。

刑事局指出，張嫌製槍身方法仿效國外3D列印技術難以追查，張嫌短時間即組裝2把Glock-19型2枝手槍，被捕時正在研究Glock-26型緊緻型槍身模具，也嘗試添購步槍槍管槍機，顯有研發步槍企圖。

台警已與美國FBI建立相關違禁物進出口示警通報、跨國犯罪情資分享機制，警方近期將針對該通報名單展開溯源查緝；張男走私槍砲或槍枝管制主要零組件最輕本刑3年以上10年徒刑，為滿足自己製槍成就，恐得在監獄裡待上一陣子。

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