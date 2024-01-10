犯人飛撲攻擊法官　美國讓他這樣出庭！整頭罩住、雙手上銬控制

記者詹雅婷／綜合報導

美國內華達州一名30歲男子3日在法庭上飛撲攻擊法官的畫面令人震驚，這場宣判庭也被迫中斷。到了8日再度開庭，不過這次法庭做足準備，當他再度來到法官面前時，他的雙手被銬住、使用橙色護具，頭部戴上網狀的防痰面罩（spit mask）遮住整個臉部，腰上也有一條鐵鍊。

▲被告雙手上銬、頭部戴著網狀防痰面罩，在2名法警陪同之下，走進法庭。（圖／翻攝自YouTube）

綜合國會山報、CNN報導，30歲男性被告雷登（Deobra Delone Redden）是因為去年一起毆打案件才上法庭，早在11月就認罪，但今年1月3日出庭期間，聽到法官荷修思（Mary Kay Holthus）不同意交保釋放的決定時感到相當不滿，張開雙臂越過法官席，飛撲攻擊荷修思。

法庭現場頓時陷入一片混亂，雷登抓住荷修思的頭髮攻擊，法庭書記拉索（Michael Lasso）等人不得不出手阻擋。身受輕傷的荷修思則是在事發第二天恢復工作。

這起事件的畫面曝光後令人震驚，8日繼續開庭，但法庭這次做足準備，當雷登現身時，旁邊有2名法警守著，他的雙手被銬住、使用橙色護具，頭部戴上網狀的防痰面罩遮住整個臉部，腰上有一條鐵鍊。

荷修思8日表示，雷登此案的判決不會因為3日突發狀況有所改變。雷登最終被判處4年徒刑，至少要服刑19個月才有資格獲得假釋。不過針對3日攻擊荷修思法官的事件，雷登還必須再出庭一次，另外接受審判。