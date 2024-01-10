董事長帶女秘書上摩鐵　綠帽男友定位app抓姦...高速剪車木棍狂砸

▲吳姓老董帶曾姓女秘書到摩鐵開房，被曾女的陳姓男友抓包，當場氣到砸車打人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／高雄報導

高雄某傳產公司吳姓董事長，去年8月在上班時間帶曾姓女秘書到摩鐵開房，不料被曾女的陳姓男友發現，他隨即趕到摩鐵門口堵人，當吳男、曾女開車離去時，陳男隨即超車攔停，並要求兩人下車講清楚，陳男抓狂拿起木棍砸車，吳男也被打到全身是傷。今檢方偵結，依公共危險、傷害等罪嫌將陳男起訴。

去年8月11日下午4時，吳男藉口外出拜訪客戶，帶著曾姓女秘書開車直奔苓雅區某摩鐵，而陳男疑似透過定位軟體發現女友行跡可疑，隨即驅車前往該摩鐵準備堵人，當他看到吳、曾兩人從摩鐵有說有笑地離開時，瞬間氣炸立即開車追上去，並迴轉剪車將吳攔下，並氣沖沖地要求兩人下車面對，但吳、曾一直不敢下車，陳氣到拿起手邊的木棍朝吳男車子一頓狠砸，吳男下車勸阻，也遭陳男打到滿身是傷。

警方獲報到場後，隨即將陳男壓制並查扣其攜帶的2根木棍，檢方偵訊時，陳男坦承持木棍砸毀吳男車子、毆打吳男，檢方認為，陳男的行為已構成強制、傷害及毀損等罪，加上案發地點鄰近交流道，當時正值下班時段，陳男將車子橫跨在車道攔停的舉動，涉及公共危險罪，因此偵結後依公共危險、傷害等罪嫌將陳男起訴。