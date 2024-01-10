每件78元有找！　超商「哈根達斯迷你杯／雪糕買3送2」限時6周囤

▲超商哈根達斯下殺了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉又能省荷包囤貨了！超商最新「哈根達斯」優惠來了，即日起連42天祭出「哈根達斯迷你杯／雪糕同價位任選買3送2」好康，換算下來，單件冰品78元有找，更祭出集章活動，有機會獲得限量周邊，把握機會搶買一波。

▲迷你杯、雪糕通通可享優惠。

全家即日起至2月20日於全門市祭出「哈根達斯迷你杯／雪糕同價位買3送2」優惠，凡為129元冰品皆可任選任搭，5件只要387元，換算下來，單件78元有找，買到省到；加碼祭出集章活動，買1件冰淇淋可獲1章，集滿10張可獲得哈根達斯保冷袋、法式陶瓷馬克杯及奇奇蒂蒂飲料提袋好禮3選1。

129元同價位冰品有草莓迷你杯、夏威夷果仁迷你杯、香草迷你杯冰淇淋、抹茶迷你杯、巧克力迷你杯、淇淋巧酥迷你杯、芒果迷你杯、香草焦糖脆杏仁雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、草莓雪糕、抹茶杏仁粒雪糕、雙重巧克力甘納許馬卡龍迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍迷你杯、柚香檸檬馬卡龍迷你杯、花生醬雪糕、開心果迷你杯、栗子塔迷你杯、夏威夷脆果仁雪糕、芒果覆盆子雪糕、巧克力草莓巧脆雪糕及草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕。

▲7-11最新哈根達斯優惠要搶。

另，7-11即日起至2月20日也有「哈根達斯迷你杯／雪糕全系列任選買3送2、買6送4」、「品脫＋迷你杯可享合購價299元（原價488元）」等最新限定優惠，提醒品脫不含草莓、巧克力口味；期間加碼針對OPEN POINT會員推出「哈根達斯新年集點GO」活動，可享買哈根達斯迷你杯／雪糕系列滿5件集1點，集滿2點就有機會獲得獨家限量贈品「奇奇蒂蒂收納盒」、「哈根達斯法式陶瓷餐盤」、「哈根達斯時尚挖冰杓」好禮3選1。