速食店「加1元多3件」爽嗑14天！　加碼搶買1送1、第2件半價券

▲速食店限時買烤雞加1元秒升級套餐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶新年到！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」祭出最新「1元加價」優惠了，只要購買香草烤雞加1元就能直接升級套餐，多吃8吋起司烤餅1個、蜂蜜綠茶2杯，即日起限時2周搶吃；加碼還有超殺優惠券等搶，一口氣網羅9款人氣品項爽嗑買1送1、第2件半價，小確幸肯定不能放過。

21PLUS、21風味館全門市最新限時優惠來了，即日起至1月23日連2周祭出「1元加價購」優惠，只要購買香草烤雞加1元，就能多吃8吋起司烤餅1個+蜂蜜綠茶2杯，原價659元，特價只要471元就能吃到。

▲熟客券網羅9大人氣品項下殺。

加碼收「21熟客券」，一次搜集9款人氣品項下殺，其中，買1送1品項包括「雪豆腐布丁」、「雞肉洋蔥圈」、「香草烤雞蓉玉米濃湯」、「冬瓜檸檬凍飲」及「蜂蜜綠茶」，第2件半價優惠品項則有「香草烤雞腿+青花椒麻炸雞」、「21香草烤半雞」、「青花椒麻炸雞組合」及「酥炸熱狗」，整張券現省604元，只要於門市出示活動圖片即可享優惠，提醒優惠券發放至1月24日，可使用至3月19日。

▲麥當勞全球版APP限定8大優惠券限時搶。

另，麥當勞至1月14日前也於全球版APP祭出「8大優惠券」，包括「買帕瑪森主廚雞腿堡送中薯」、「買蕈菇豬肉滿福堡加蛋送經典美式（冰／熱）」、「蘋果派折5元」、「買超值全餐送金黃地瓜條」、「買超值全餐送吉事漢堡」等，還有3大銅板優惠餐包括「99元精選優惠組（大麥克+中杯可樂）」、「79元精選優惠組（麥香魚+小杯玉米湯）」、「79元精選優惠組（麥香雞）+小杯玉米湯」。