日本雅虎逾85%網友關心台灣總統大選　學者談展望

▲2024台灣總統大選三位總統候選人，左起柯文哲、侯友宜、賴清德。（組圖／路透）

文／中央社東京9日綜合外電報導

台灣總統大選將於1月13日舉行，根據日本雅虎截至目前為止的網路投票，有高達逾85%日本網友關心台灣大選。日媒也訪問日本專精台灣政治的學者談大選後的展望。

日本雅虎目前仍在舉行的一項網路投票活動顯示，在投票的4000多人中，有逾85%的3954人對台灣1月13日舉行的總統大選抱持關心。

日本TBS電視台1月7日以「台灣有事的可能性？會朝統一前進嗎？專家解說台灣總統大選後展望」為題報導。

日本新聞網（JNN）上海支局長寺島宗樹在訪問專精台灣政治的日本京都女子大學現代社會學部教授松本充豐時表示，過去跟國民黨幹部見面時，對方曾說「兩岸關係好的話，台美關係、美中關係及日中關係也會有所改善」。

但松本對此表示，說「沒有那回事」或許也不為過，那種說法一般被認為是基於前總統馬英九執政時的經驗。

他說，馬英九的前一任總統陳水扁強化偏向台獨的言行舉止，結果不光是招致中國強烈反彈，連當年的美國都給予嚴厲批評。

松本說，美國立場不希望台灣海峽現狀被片面改變，不支持中國統一台灣也不支持台灣獨立，「國民黨的馬英九政府可以說在美中合作的情況下誕生」。

他說，主張維持現狀的馬英九政府不僅獲得美國好感，連中國當時的胡錦濤政府也大力推動與馬政府改善關係。在兩岸關係改善的情況下，連日台關係也看到重大進展是事實。

不過，現在的狀況已跟過去大異其趣。松本說，首先就是國際關係發生了美中對立這樣的結構性變化；第2就是總統蔡英文政府的「維持現狀」路線，在以美國為主的國際社會獲得高度評價。

松本說，現在已不是像2008年那樣由美中合作支持國民黨政府誕生的狀況。一旦又誕生國民黨政府，雖然國民黨總統候選人侯友宜主張重視對美關係，但在美中對立的結構性框架下，對美及對中關係可能將被迫採取困難選擇。

他說，有關日台關係的部分，也有可能出現跟截至目前不同的情況。雖然日台緊密關係並不會馬上受到破壞，但跟過去相比，國民黨跟日本方面的管道可說來得減少。

因此，松本說，對日台雙方來說需要再度建構溝通管道的部分也不少。再者，如果台灣方面對中立場有所變化，在對日關係方面或許也會出現困難局面。

他說，侯友宜會不會像蔡總統那樣在地震後立刻透過社群平台X發文表達慰問，「會不會有那樣的舉動仍是未知數」。

至於民進黨政府繼續執政的話，是否會升高「台灣有事」的可能性？

松本說，中國方面的方針基本上應該不會發生變化，未來可能在以中國國家主席習近平提出的「兩岸經濟及社會融合發展」來實現「和平統一」目標，跟「台灣政局變化」無關。

他說，有關經濟及社會的融合發展，習近平曾說「在兩岸各領域推動交流與合作」，如果換句話說可以理解為「民間交流」。中國至今在民進黨政府執政8年下，也持續透過跟台灣的民間交流來推動。