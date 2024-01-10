選舉剩3天！吳欣盈變「台灣阿麗」輔選中和　邱臣遠：選民厭倦藍綠

▲選舉倒數3天，新北第8選區的吳崢、邱臣遠和張智倫都在積極搶票。（組圖／翻攝自IG、Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

2024總統暨立委選舉只剩倒數3天，新北市立委第八選區（中和）的三腳督選情越發激烈，各黨也紛紛派出高層為立委候選人們輔選。

民眾黨10日派出副總統候選人吳欣盈來到中和，與立委候選人邱臣遠組成「台灣阿麗與中和德華」的組合，一同車掃拜票，為選戰做最後衝刺。儘管當天的天氣很冷，但現場還是來了不少支持者，騎乘插上民眾黨旗的機車，跟在車隊後面表達支持，或是站在路旁揮旗向車隊打招呼。

同日，邱臣遠也和台北市議員「學姐」黃瀞瑩、港湖JJ 陳宥丞進行了另2次的車掃。邱臣遠表示，自己在拜票過程中，感受到不少民眾已厭倦傳統政治的包袱，渴望有新政黨為選民服務，讓他對民眾黨的選情非常有信心。

除了邱臣遠外，同樣在10日進行了多場拜票行動的還有被民進黨徵召出戰的立委候選人吳崢。吳崢10日一早首先與台北市議員張維倩一起聯合掃街，隨後中午則與高雄市議員黃婕、立法委員林昶佐一起車掃，而他在晚間也和民進黨發言人張志豪一起，在中和接力車掃。

吳崢表示，這次中和的宣戰可說是前所未有的艱辛，如今他的身心已完全超出負荷，精疲力竭也不足以形容，只要一停下來就會馬上昏睡，但岌岌可危的中和還是讓他深感擔憂。他懇求所有中和人相互提醒，中和需要一個改變的機會，千萬不能走回頭路，因此只要是深愛中和的人，都應該珍惜得來不易的民主，放下政治、意識形態上的成見，集中選票支持他。

至於最近不斷聲稱自己被抹黑、造謠的國民黨立委候選人張智倫，10日也獲台北市議員李柏毅情義相挺，2人一同到中和的勝利市場一起拜票。張智倫表示，如今選戰來到最後一哩路，他懇求各位中和鄉親對各種抹黑、造謠「不要聽、不要信」，一起「互揪」搶救張智倫，讓他可以進入立法院為中和發聲。